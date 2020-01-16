經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

貫徹摩納哥風格 高座半數單位料可眺維港 MONACO MARINE享度假生活

【明報專訊】第五波疫情漸緩和，港府擬於4月21日起放寬防疫措施，新盤市場轉趨活躍。原定今年初推盤，由會德豐地產發展、樓花期僅約1年的啟德MONACO MARINE，正提速部署推售，料成市場近3個月以來首個登場的全新盤。項目另一亮點，是高座大廈半數單位預料可享開揚維港景色。

明報記者 陳寶恩

攝影 馮凱鍵

屬MONACO ONE系列第二期的MONACO MARINE，貫徹項目的摩納哥設計主調。設於尖沙嘴的展銷廳可見，項目延續了MONACO ONE的摩納哥超級遊艇主題，並新增幸運大輪盤、老虎機等遊戲與睇樓客同樂；同時設有洋溢蒙地卡羅格調的賭場佈景、F1賽車模擬遊戲、兒童玩樂空間等，令睇樓客可體驗摩納哥式度假生活。

更近海邊及啟德體育園

MONACO MARINE位於啟德沐泰街10號，位置上更接近海岸線及啟德體育園一帶。全盤提供559伙，設有高座和低座部分。高座分為1A及1B座，各樓高35層；低座則分為A、B、C及D座，分別樓高6至8層。

MONACO MARINE高座單位共453伙，預計當中約一半單位可享維港景；高座最細戶型是實用326方呎1房戶；面積最大單位是實用1708方呎的1A座38樓A室特色戶，屬4房雙套連儲物室間隔，附265方呎平台及747方呎天台。項目近八成屬2房及3房單位，料可吸引換樓客和分支家庭。另外，項目低座部分共106伙，實用面積介乎324至768方呎。項目預計關鍵日期為2023年3月15日，即距離入伙只約1年時間。

近八成屬2及3房 料吸換樓客

今次介紹的無改動交樓標準示範單位，以1A座28樓A室為藍本，實用面積713方呎，屬3房連套房及儲物室間隔。單位向正南，入門即見客飯大廳，呈長形設計，長約5米，闊約3米，外連24方呎露台，料光線充足且可欣賞戶外景色。

廚房為傳統梗廚，選用純白色廚櫃及料理枱面，牆身配上灰白色雲石紋，設計簡約時尚，另附有雙頭煤氣煮食爐、微波爐、雪櫃等配套家電。

3房大廳連露台 可賞開揚景

3間睡房與大廳坐向相同，景觀料可望到啟德跑道區、維港海景；房間和儲物室由一道走廊通往，其中走廊右方的儲物室，為住戶提供足夠空間擺放家居雜物。

單位內的兩個浴室（即主人套廁及客廁）均設有浴缸，牆身同樣選用灰白色雲石紋。主人套房間隔四正，附有一個16方呎的工作平台，增強房間通風效果，房內亦預留空間放置衣櫃。根據樓書資料，MONACO MARINE住客會所室內外總面積約2.53萬方呎；另要留意的是，此期數不設住客車位。

[睇樓手冊]

上 / 下一篇新聞

近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題
近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題
日趨着重數據 投放廣告更精準
日趨着重數據 投放廣告更精準
中小企前景展望 全線趨樂觀
中小企前景展望 全線趨樂觀
任志剛：美加息掀波動 港或須「捱下去」
任志剛：美加息掀波動 港或須「捱下去」
賀一誠：「五一」訪澳旅客量不樂觀
賀一誠：「五一」訪澳旅客量不樂觀
iPhone第二大代工廠 上海昆山廠房停工
iPhone第二大代工廠 上海昆山廠房停工
基金經理經濟樂觀情緒歷史新低 美銀每月調查 受訪者憂幣策失誤
基金經理經濟樂觀情緒歷史新低 美銀每月調查 受訪者憂幣策失誤
恒生投資：股市下半年好轉
恒生投資：股市下半年好轉
李克強考察江西 參觀吉利車廠
李克強考察江西 參觀吉利車廠
彭博：高瓴投資損手 管理資產規模減
彭博：高瓴投資損手 管理資產規模減
港科探索上月訂單額按月跌16% 未如期創新高
港科探索上月訂單額按月跌16% 未如期創新高
伍燕儀任花旗環球財富管理業務亞太區主管
伍燕儀任花旗環球財富管理業務亞太區主管
美上月通脹8.5% 逾40年高 核心通脹升勢放緩 分析：升浪似見頂
美上月通脹8.5% 逾40年高 核心通脹升勢放緩 分析：升浪似見頂
遏能源價 美批准乙醇含量較高汽油銷售
遏能源價 美批准乙醇含量較高汽油銷售
德兩大銀行遭拋售 神秘大戶套149億
德兩大銀行遭拋售 神秘大戶套149億
張兆聰：內需股趁低買 蒙牛估值低
張兆聰：內需股趁低買 蒙牛估值低
技術取勝：華潤啤酒宜升破20天線
技術取勝：華潤啤酒宜升破20天線
稱新客可「穩袋4千」 ZA Bank優惠要留神
稱新客可「穩袋4千」 ZA Bank優惠要留神
收銀車下周一「復出」 先去元朗同屯門
收銀車下周一「復出」 先去元朗同屯門
劉思明：救巿涉環保 海螺環保可留意
劉思明：救巿涉環保 海螺環保可留意
周顯：獨角獸企業的深度演譯
周顯：獨角獸企業的深度演譯
湯文亮：美台關係似「好天遮」
湯文亮：美台關係似「好天遮」
盧楚仁：全球軍備競賽 銅價長升長有
盧楚仁：全球軍備競賽 銅價長升長有
恒地九龍3盤蓄勢推 涉863伙 MONACO MARINE最快明開價 會德豐稱「貼市價」
恒地九龍3盤蓄勢推 涉863伙 MONACO MARINE最快明開價 會德豐稱「貼市價」
緹山現樓示範單位 俯瞰全九龍
緹山現樓示範單位 俯瞰全九龍
首季三大辣稅18.9億 紀錄新低
首季三大辣稅18.9億 紀錄新低
嘉湖頂層連天台戶810萬沽 同類破頂價
嘉湖頂層連天台戶810萬沽 同類破頂價
東方棕泉老闆2780萬購筲箕灣舖
東方棕泉老闆2780萬購筲箕灣舖
信和奧運站酒店申增八成房間
信和奧運站酒店申增八成房間
恒地擬今年推啟德兩盤 涉逾千伙
恒地擬今年推啟德兩盤 涉逾千伙
沙中線過海段快通車 利好當區樓市
沙中線過海段快通車 利好當區樓市
駿利亨德森Andy Acker：生科股調整後估值吸引
駿利亨德森Andy Acker：生科股調整後估值吸引