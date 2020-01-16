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嘉湖頂層連天台戶810萬沽 同類破頂價

【明報專訊】天水圍嘉湖山莊交投持續暢旺，本月至今已累積錄近30宗成交，除分層單位外，特色戶亦獲承接；屋苑最新錄得頂層連天台特色戶，以810萬元同類破頂價成交。

祥益地產高級經理林家倫稱，上述樂湖居一個特色戶，實用面積633方呎、3房1套間隔另連天台，以810萬元成交、實呎12,796元，成交價料創屋苑同類新高。資料顯示，原業主2016年以約525萬元購入，持貨約6年，帳面獲利285萬元或約54%。

呎價1.28萬 業主6年帳賺54%

嘉湖山莊特色戶交投向來較疏落；翻查資料，上一宗同類成交追溯到去年7月，當時翠湖居1座頂層連天台戶，實用面積549方呎3房間隔，以766萬元成交、實呎13,953元。至於對上同類單位成交價新高紀錄，於2020年8月錄得，賞湖居4座一個頂層戶以788萬元易手；換言之，上述新成交價，將舊有紀錄推高22萬元或約3%，並首度衝破800萬元。

滌濤山3房戶放盤5年獲承接

另大埔滌濤山有單位放盤5年，新近獲區內換樓客承接。美聯首席高級營業經理周南輝表示，滌濤山7座中層B室，實用面積1093方呎、3房1套連多用途房間隔，原業主早於5年前放盤，至近日以1246.8萬元成交、實呎11,407元；原業主2012年8月以920萬元購入，帳面賺326.8萬元或36%，新買家屬區內換樓客。

第一城本月暫20宗成交

大型屋苑方面，中原市務經理唐嘉銘表示，沙田第一城本月至今暫錄約20宗成交，其中42座高層F室新近易手，實用面積284方呎2房戶，議價後以550萬元售出、實呎19,366元；原業主2018年以490萬元購入，帳面賺60萬元或12%。

鰂魚涌太古城4月迄今累錄約15宗成交；美聯區域營業董事施衍銘稱，海天花園啟天閣中層A室，實用面積759方呎3房，由換樓客以1580萬元購入、實呎20,817元；原業主2004年5月以約425萬元購入，帳面獲利1155萬元或2.7倍。

相關字詞﹕沙田第一城 太古城 滌濤山 嘉湖山莊

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