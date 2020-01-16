經濟

香港地產

恒地九龍3盤蓄勢推 涉863伙 MONACO MARINE最快明開價 會德豐稱「貼市價」

【明報專訊】隨着疫情紓緩，預計發展商今季開始，發力推盤以求收復首季賣樓「失地」。龍頭發展商恒地（0012），除長沙灣映築短期將重啟銷售外，今季起擬推出3個系內九龍新盤共涉約863伙，預料啟德THE HENLEY II將會「打頭陣」。至於會德豐地產啟德MONACO MARINE，市場估計最快明天公布開價，首批料涉約112伙，發展商強調將以貼市價推盤。

明報記者 陳寶恩、容婌維

繼今年2月初煞停銷售及向準買家退票後，恒地長沙灣映築相隔約兩個月重啟銷售；恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，映築短期將加推單位應市及上載新銷售安排。

林透露，集團擬今季開始推出3個九龍新盤，包括啟德THE HENLEY II（301伙）、紅磡黃埔街大型重建項目第1期（首階段擬推約300伙），以及香港小輪（0050）和市建局合作的深水埗通州街項目（262伙），3盤共涉約863伙。

長沙灣映築短期擬加推

值得留意是，紅磡黃埔街重建項目屬舊契項目，毋須申請預售樓花同意書，屬恒地近年重點發展，總共提供約2600個住宅，戶型料涵蓋開放式至4房，而第1期主要位處機利士南路和寶其利街一帶，首階段推出單位初步預計約300伙。

至於啟德MONACO MARINE，料最快明天開價；會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目首推涉約112伙，集中高座1房至3房戶，並稱會以貼市價推盤。另本周五（15日）復活節假期起，MONACO MARINE將對外開放示範單位。由於疫情未完結，進場參觀者須提供疫苗通行證，以及當日新冠快測陰性結果證明。

畢架．金峰呎價2萬雙破頂

隨着疫情緩和，新盤成交轉活。遠展（0035）旗下已屆現樓的沙田大埔公路沙田嶺段畢架．金峰，透過招標再售出兩伙3房戶，吸金5060.5萬元，其中1座7樓A室，實用面積1334方呎，成交價2682.8萬元、實呎20,111元，成交價和呎價創項目新高。項目本月至今累售17伙，套現約3.2億元。此外，項目加推1座6樓全層A至F室共6伙，屬3房戶，本周六（16日）起招標。

尚．珒溋推限時新折扣吸客

另啟德同區、合景泰富（1813）及龍湖（0960）旗下已屆現樓的尚．珒溋，推限時「快閃折扣」及「南北通折扣」，於5月15日或之前購買指定單位，可額外享2%及1%折扣；該批單位包括1座K室，屬實用面積844方呎3房單位，扣除最高23%折扣後，折實價2377.62萬元起、折實實呎28,171元起。項目共667伙，至今累售逾86%單位，套現逾94億元，平均成交呎價27,189元，最高呎價近4.1萬元。

相關字詞﹕尚．珒溋 畢架．金峰

上 / 下一篇新聞

近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題
近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題
日趨着重數據 投放廣告更精準
日趨着重數據 投放廣告更精準
中小企前景展望 全線趨樂觀
中小企前景展望 全線趨樂觀
任志剛：美加息掀波動 港或須「捱下去」
任志剛：美加息掀波動 港或須「捱下去」
賀一誠：「五一」訪澳旅客量不樂觀
賀一誠：「五一」訪澳旅客量不樂觀
iPhone第二大代工廠 上海昆山廠房停工
iPhone第二大代工廠 上海昆山廠房停工
基金經理經濟樂觀情緒歷史新低 美銀每月調查 受訪者憂幣策失誤
基金經理經濟樂觀情緒歷史新低 美銀每月調查 受訪者憂幣策失誤
恒生投資：股市下半年好轉
恒生投資：股市下半年好轉
李克強考察江西 參觀吉利車廠
李克強考察江西 參觀吉利車廠
彭博：高瓴投資損手 管理資產規模減
彭博：高瓴投資損手 管理資產規模減
港科探索上月訂單額按月跌16% 未如期創新高
港科探索上月訂單額按月跌16% 未如期創新高
伍燕儀任花旗環球財富管理業務亞太區主管
伍燕儀任花旗環球財富管理業務亞太區主管
美上月通脹8.5% 逾40年高 核心通脹升勢放緩 分析：升浪似見頂
美上月通脹8.5% 逾40年高 核心通脹升勢放緩 分析：升浪似見頂
遏能源價 美批准乙醇含量較高汽油銷售
遏能源價 美批准乙醇含量較高汽油銷售
德兩大銀行遭拋售 神秘大戶套149億
德兩大銀行遭拋售 神秘大戶套149億
張兆聰：內需股趁低買 蒙牛估值低
張兆聰：內需股趁低買 蒙牛估值低
技術取勝：華潤啤酒宜升破20天線
技術取勝：華潤啤酒宜升破20天線
稱新客可「穩袋4千」 ZA Bank優惠要留神
稱新客可「穩袋4千」 ZA Bank優惠要留神
收銀車下周一「復出」 先去元朗同屯門
收銀車下周一「復出」 先去元朗同屯門
劉思明：救巿涉環保 海螺環保可留意
劉思明：救巿涉環保 海螺環保可留意
周顯：獨角獸企業的深度演譯
周顯：獨角獸企業的深度演譯
湯文亮：美台關係似「好天遮」
湯文亮：美台關係似「好天遮」
盧楚仁：全球軍備競賽 銅價長升長有
盧楚仁：全球軍備競賽 銅價長升長有
緹山現樓示範單位 俯瞰全九龍
緹山現樓示範單位 俯瞰全九龍
首季三大辣稅18.9億 紀錄新低
首季三大辣稅18.9億 紀錄新低
嘉湖頂層連天台戶810萬沽 同類破頂價
嘉湖頂層連天台戶810萬沽 同類破頂價
東方棕泉老闆2780萬購筲箕灣舖
東方棕泉老闆2780萬購筲箕灣舖
信和奧運站酒店申增八成房間
信和奧運站酒店申增八成房間
貫徹摩納哥風格 高座半數單位料可眺維港 MONACO MARINE享度假生活
貫徹摩納哥風格 高座半數單位料可眺維港 MONACO MARINE享度假生活
恒地擬今年推啟德兩盤 涉逾千伙
恒地擬今年推啟德兩盤 涉逾千伙
沙中線過海段快通車 利好當區樓市
沙中線過海段快通車 利好當區樓市
駿利亨德森Andy Acker：生科股調整後估值吸引
駿利亨德森Andy Acker：生科股調整後估值吸引