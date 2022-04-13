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2022年4月13日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題
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周顯：獨角獸企業的深度演譯
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恒地擬今年推啟德兩盤 涉逾千伙
沙中線過海段快通車 利好當區樓市
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周顯：獨角獸企業的深度演譯
【明報專訊】Unicorn這個英文字，以前中文譯作「麒麟」，後來人們發現，這好像不是麒麟呀，於是現時改譯為「獨角獸」，這譯法當然是恰當多了。
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投資二三事
財經專欄
周顯
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