德兩大銀行遭拋售 神秘大戶套149億

安排兩宗沽貨交易的摩根士丹利（美：MS）表示，該投資者以每股10.98歐元的價格（較周一收市價折讓7.9%），沽出價值12.7億歐元（約108億港元）的德銀股票，並以每股6.55歐元的價格（較周一收市折讓6.6%），沽出價值4.75億歐元（約40.5億港元）的德國商業銀行股票。出售的股份，分別相當於德銀和德國商業銀行的5.6%及5.8%股份。

俄烏戰爭引發對德經濟擔憂

《華爾街日報》引述知情人士稱，沽貨的是資本集團（Capital Group）。彭博數據亦證實截至去年底，只有貝萊德（美：BLK）和資本集團擁有足夠的德銀股票進行今次拋售。不過貝萊德的德銀持股，大多與德銀在各股票指數比重有關，因此不會突然拋售。

俄烏危機為德國的前景蒙上陰影，通脹高企令經濟增長放緩的風險增加，可能損害該國銀行的盈利能力。但德國對俄羅斯能源的依賴，引發外界對德國經濟的擔憂。不過貝萊德聯席投資總監博爾頓（Nigel Bolton）指出，加息周期啟動之際，只要在一、兩年內經濟避免陷入衰退，歐洲銀行股仍具吸引力。

（綜合報道）

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