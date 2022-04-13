美上月通脹8.5% 逾40年高 核心通脹升勢放緩 分析：升浪似見頂

剔除波動較大的能源及食品價格，美國核心CPI在3月較經濟師預期低0.1個百分點。雖然上月的核心CPI按年升幅仍達6.5%，創1982年8月以來高位，不過核心CPI升幅低於預期，令部分投資者憧憬美國通脹可能已在3月見頂。美國10年期國債孳息率昨晚回落至2.7厘。此前曾升穿2.8厘，創2018年底以來高位。

國際油價午夜前飈6%

美股早段揚 納指升逾1%

美股三大指數午夜前向上，納指升逾1%。油組（OPEC）表示，俄羅斯石油供應受阻，並非OPEC所能控制，暗止不會增產。加上上海一些地區的防疫措施放寬，國際油價午夜前升6%。

凱投宏觀（Capital Economics）的美國高級經濟學家亨特 （Andrew Hunter）指出，美國3月CPI數據的重大消息，是核心通脹壓力似乎正在緩和。他認為3月的升幅將「標誌通脹的頂端」。按月計算，3月核心CPI僅升0.3%，較經濟師預期低0.2個百分點。不過惠譽首席經濟學家庫爾頓（Brian Coulton）指出，核心通脹增長放慢，主要由於二手車價格回落，但其他物價仍繼續上漲。在CPI的權重約佔三分之一的住屋成本，在3月按月增0.5%，按年升幅達5%，是1991年5月以來最高。

俄烏危機也進一步帶動石油及汽油價格上漲。美國3月能源價格按月上漲11%，按年升32%。上月的食品價格按月升1%，按年升8.8%。服務行業顯著復蘇，也導致3月機票價格按月升10.7%，按年升23.6%。

能源價格按年升32%

若按月計算，美國3月CPI升幅達1.2%，是2005年美國卡特里娜（Katrina）風災以來，最大的升幅。這1.2%的CPI按月升幅，侵蝕了0.4%的月度工資增長，令美國人的實際平均時薪按月跌0.8%，使消費者壓力增加。

部分分析師則憂慮，俄烏危機持續，以及中國嚴格的防疫措施可能影響供應鏈，令通脹上行壓力持續。昨公布的數據亦顯示，歐洲的通脹增長加快。

德國3月的整體消費者價格指數（CPI）終值按年上漲7.3%，創1981年秋季以來最高水平。德國聯邦統計局稱，自俄烏危機以來，天然氣、取暖油和汽車燃料價格大幅上漲，對通脹率產生相當大的影響。

（綜合報道）

[國際金融]