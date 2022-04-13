經濟

港科探索上月訂單額按月跌16% 未如期創新高

【明報專訊】HKTVmall母企香港科技探索（1137）公布，上月電商業務每月訂單總商品交易額（GMV）約7.18億元，按年增長36.8%，惟較今年2月份卻下跌15.9%，有別於上月30日公布的2021年業績公告上預告「3月份GMV將創歷史新高」說法。

日均訂單量按月跌近19%

港科探索披露，上月數據按月全面下滑，其中日均訂單數量約4.83萬張，按年增長35.3%，惟較今年2月跌18.5%；平均訂單金額為480元，平均每日訂單金額約2320萬元，則分別按月跌6.8%及23.9%。於HKTVmall購物的獨立客戶為53.4萬人，按月跌8.2%；每月活躍應用程式使用者約165萬人，較今年2月微跌0.2%。

集團表示，受第五波疫情爆發，加上政府實施的社區隔離措施及「禁足」傳聞影響，2月份消費者對糧油雜貨及個人護理產品的購買量大增，但相關需求在3月份自高峰期逐漸回落，生活必需品購買量亦回復至相對正常情况。

集團又稱，HKTVmall的配送人手已回復正常，業務伙伴之營運情况亦大大改善，客戶訂單送遞的配送所需時間亦恢復至正常水平。

不過，據港科探索上月底公布的全年業績，集團曾預期3月份GMV將創歷史新高，每日配送總商品交易額則將較今年2月增加約15.5%。

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