彭博：高瓴投資損手 管理資產規模減

高瓴駐紐約發言人拒絕置評

高瓴總部設於香港，主要投資快速增長股，通常從早期階段便開始入股相關公司，並會持有相關股份多年。高瓴操作方式類似科爾曼老虎基金和Philippe Laffont旗下Coatue Management，但近年市場環境轉變，不利高增長及科技股，不少這方面投資基金均現損失。

據彭博披露，於去年第四季，以市值排名計，HHLR持有的首20大投資公司，主要以科網及生物科技公司類別較多，名單包括多家中概股，有國內電商京東集團（9618）、愛奇藝（美：IQ）、唯品會（美：VIPS）及廣州逸仙電商（美：YSG），亦有及美國醫藥股BridgeBio Pharma （美：BBIO）和生物製藥公司Legend Biotech（美：LEGN）。以去年全年的股價變動，一眾中資股跌幅嚴重，京東跌兩成，愛奇藝及唯品會跌超過七成；廣州逸仙電商跌87%。