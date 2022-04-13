經濟

李克強考察江西 參觀吉利車廠

【明報專訊】據新華社報道，國務院總理李克強周一及周二在江西省考察，其間到吉利新能源商用車公司參觀。李克強說，發展新能源有利於能源多元化、提升能源保障能力。他又與在現場的配套中小微企業負責人交流，說當前遇到貨運受阻、物流不暢，產品因運不出去而增加庫存，所以退稅進度要進一步加快，又要確保交通骨幹網絡和配送有序運轉、國內國際物流暢通，保產業鏈供應鏈穩定。

李克強同時到贛江尾閭水利工程施工現場、南昌跨境電商創業園區等地視察，提到一些企業正處在生存發展的重要關口，要抓緊研究緩解資金壓力的金融支持措施，要加快專項債發行使用，加大信貸支持，提高項目審批效率。

同日，財政部副部長許宏才在記者會上表示，截至3月底，已發行1.25萬億元（人民幣．下同）的專項債，佔提前下達額度的86%。今年按照《政府工作報告》要求，新增地方政府債券規模3.65萬億元。

管濤：中國仍有降準減息空間

據《上海證券報》引述中銀證券全球首席經濟學家管濤稱，預計專項債在第二季延續快的發行節奏，重申基建投資將成為拉動經濟穩增長的重要抓手。但他指出，目前中國仍有降準、降息的空間，兩項工具可以交叉使用或疊加使用。

上周國常會後市場期待減息降準，不過人行一直未有公布。管濤指出，由於疫情對實體經濟不同行業造成的影響是非對稱性的，這就需要結構性貨幣政策的精準滴灌。

但他強調，穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度也離不開總量工具，下階段要適時出台降準、減息等總量政策。

管濤曾在上周獲邀出席國務院總理李克強召開的專家座談會並發言。

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