經濟

基金經理經濟樂觀情緒歷史新低 美銀每月調查 受訪者憂幣策失誤

【明報專訊】美國銀行昨公布每月基金經理調查，多項統計反映投資者對經濟的憂慮達到歷史新高。其中對全球經濟增長的樂觀情緒達到負71%，觸及歷史新低；對出現滯脹的憂慮亦升到66%，為2008年8月以來最高。受訪者對出現貨幣政策失誤的憂慮也升至83%，同創歷史新高。

明報記者 蔡穎霖

報告指出，雖然基金經理手持現金比例由上月的5.9%降至4月的5.5%，但投資者仍擔心多項尾部風險，最受關注的尾部風險是全球經濟衰退（26%），其次為美國聯儲局的鷹派立場（25%），以及對通脹的憂慮（21%）；而俄烏衝突排名已降至第四（16%），第五為資產泡沫（7%），疫情已跌至第六（僅1%）。

俄烏衝突疫情憂慮降

除手持現金比例仍然高企外，調查亦顯示，目前最擠擁的交易為「 大宗商品」，配置比例上升至38%，尤其對石油及大宗商品的投資。其他獲追捧的好倉包括現金、資源及醫療保健股；而債券及工業、非必需品等周期性股票則被看淡。

外資對經濟前景的憂慮，限制港股的反彈幅度，恒指昨早受惠內地復批遊戲版號的消息而高開70點，但午後一度跌220點，全日收升110點或0.52%，報21319點。

手遊股早段領漲大市，但大多虎頭蛇尾，新遊戲版號「榜上有名」的心動公司（2400），昨天一度高開逾兩成，惟全日僅升0.42%。嗶哩嗶哩（B站）（9626）雖然未獲批新遊戲，股價一度飈升一成半，升幅及後稍為收窄，全日漲12.79%。周一大跌的內需股大幅反彈，海底撈（6862）及九毛九（9922）均升9.9%，李寧（2331）及安踏（2020）升7.9%及6.9%。

內地復批遊戲 手遊股早段領漲

高盛指出，國家新聞出版署恢復審批遊戲版號，反映遊戲業或已經滿足內容保護和清理的合規要求，相信將會重振行業對新遊戲的投資及研發。報告又指出，預計未來將會恒常每月審批遊戲，相關收入將會在5月至6月實現，相信在今年下半年及明年，遊戲收入和稅前利潤將逐步上升，同時有利遊戲廣告行業。

摩根士丹利相信，遊戲行業監管或已告一段落，近來的疫情表現亦有助推動騰訊現有遊戲3月份流水。該行又指，網易的《哈利波特魔法覺醒》亞洲版及《暗黑破壞神》內地版有望今年6月至8月面世，預期推動下半年遊戲收入按年增長兩成。不過該行認為，雖然B站在國內及海外分別有遊戲獲得批准，但認為現有遊戲的自然衰退將抵消新遊戲增長，預計B站今年遊戲收入將按年跌1%。

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