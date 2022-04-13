經濟

任志剛：美加息掀波動 港或須「捱下去」

【明報專訊】行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛昨日出席講座時表示，美國聯儲局加息或會引起一場全球金融市場的波動，各地均要關注金融體系的相關風險，尤其憂慮香港經濟情况。他認為本港經濟不似美國般強勁復蘇，外防疫情輸入亦限制人流流動，但在聯匯制度之下，息口卻需跟隨美國向上。

不過，他又稱，由於香港沒有外債，加上擁有充足的對外資產淨額，相信可抵禦目前困境，惟或需要「捱下去」。

籲中國減低依賴美元

會上提及人民幣國際化，任志剛表示，中國應盡快減低依賴美元，不過亦認為進展仍然緩慢。他指出，中國可考慮將內地支付系統框架開放予國外機構使用，同時應保留一定程度的資本管制，以免在人民幣全自由兌換下，匯率與經濟基調脫離，惟需要推動融資渠道多元化。

他又稱，本港作為離岸人民幣中心，可在資本市場上加強應用人民幣，包括股市報價、交易和結算等多方面，推動人民幣在國際層面上，由經常項目擴大至如財富管理的主權貨幣，不單是交易媒介。

任志剛不擔心人民幣會大幅貶值，認為短期或會受美國利率上升影響而調整，但目前中國經濟發展健康，加上內地當局可實施不同的宏觀措施，以支持人民幣匯價。

批美金融霸權 促「檢點一下」

此外，任提到美國利用SWIFT系統來形成「金融霸權」，從而達到政治目的，形容有關手段「愈來愈瘋狂」，包括限制中概股在美國市場融資、美國人不准投資中資企業、禁止俄羅斯使用美元等，相當於實行資本管制。

他續指有關手段短期會令受制裁國家帶來麻煩及不便，但長遠會對美國帶來重大負面影響，期望美方「檢點一下」。

相關字詞﹕加息 香港經濟 人民幣 金管局 任志剛

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