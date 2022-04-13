經濟

中小企前景展望 全線趨樂觀

【明報專訊】本港第五波疫情逐步緩和，政府有望如期在下周逐步放寬社交距離措施，帶動經濟活動復蘇。政府統計處昨日公布，3月份中小企業務收益「現時動向指數」處於收縮區域的31.7，雖然繼續處於50以下，代表業務仍轉差，但按月有回升；而反映未來業務預期的「展望動向指數」更終止5連跌（見圖1），雖然仍同樣低於50，但所有行業的展望動向指數都較2月高，意味企業對前景轉趨樂觀。

政府發言人：地緣政治有隱憂

政府統計處每月從約600家中小企蒐集意見，其中上月調查結果顯示，企業對4月份業務收益展望動向指數為47.8，按月改善9.3個百分點。按行業分析，進出口貿易、飲食、物流等七大行業的展望動向均按月上升，當中飲食業更按月大升22個百分點至55.4，批發業的展望動向亦回升至50以上，零售業的展望動向按月大升18個百分點至49.7。

現時動向指數方面，由於反映的是3月份情况，故零售及飲食仍處於30以下的極低水平。物流及地產則分別按月回升至31.7及31。

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於3月仍然疲弱，業務收益的現時動向指數依然遠低於強弱分界線；就業情况也持續偏軟，但隨着疫情緩和，中小企對未來一個月業務情况的看法明顯改善。發言人續稱，由於本地疫情放緩，與消費相關行業在短期料逐步改善，惟地緣政治風險升溫等因素仍持續增添不明朗。

為提振經濟，政府於上周起派發新一輪電子消費券，但據澳洲會計師公會的調查顯示，對中小企來說，最大幫助的措施不是消費券。該會於上月向約300名為中小企提供服務或經營或受僱於中小企的香港會計及金融專業人士詢問其當前和預期的業務表現。結果顯示，有42%受訪者認為，放寬社交距離限制才是對企業最大幫助的紓困措施，其次為保就業，只有12%認為是消費券（見圖2）。

澳洲會計師公會調查：寬社交限制最助業務

調查亦發現，有57%受訪者預期未來3個月收入將大致維持正常狀况不變或有所增長。該會大中華區分會中小企委員會主席陳銘嚴表示，受訪者對第二季經營有信心，加上下周起即將分階段放寬社交距離措施，相信未來經濟將會逐步復蘇。

相關字詞﹕消費券 統計處 中小企 疫情 澳洲會計師公會

上 / 下一篇新聞

近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題
近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題
日趨着重數據 投放廣告更精準
日趨着重數據 投放廣告更精準
任志剛：美加息掀波動 港或須「捱下去」
任志剛：美加息掀波動 港或須「捱下去」
賀一誠：「五一」訪澳旅客量不樂觀
賀一誠：「五一」訪澳旅客量不樂觀
iPhone第二大代工廠 上海昆山廠房停工
iPhone第二大代工廠 上海昆山廠房停工
基金經理經濟樂觀情緒歷史新低 美銀每月調查 受訪者憂幣策失誤
基金經理經濟樂觀情緒歷史新低 美銀每月調查 受訪者憂幣策失誤
恒生投資：股市下半年好轉
恒生投資：股市下半年好轉
李克強考察江西 參觀吉利車廠
李克強考察江西 參觀吉利車廠
彭博：高瓴投資損手 管理資產規模減
彭博：高瓴投資損手 管理資產規模減
港科探索上月訂單額按月跌16% 未如期創新高
港科探索上月訂單額按月跌16% 未如期創新高
伍燕儀任花旗環球財富管理業務亞太區主管
伍燕儀任花旗環球財富管理業務亞太區主管
美上月通脹8.5% 逾40年高 核心通脹升勢放緩 分析：升浪似見頂
美上月通脹8.5% 逾40年高 核心通脹升勢放緩 分析：升浪似見頂
遏能源價 美批准乙醇含量較高汽油銷售
遏能源價 美批准乙醇含量較高汽油銷售
德兩大銀行遭拋售 神秘大戶套149億
德兩大銀行遭拋售 神秘大戶套149億
張兆聰：內需股趁低買 蒙牛估值低
張兆聰：內需股趁低買 蒙牛估值低
技術取勝：華潤啤酒宜升破20天線
技術取勝：華潤啤酒宜升破20天線
稱新客可「穩袋4千」 ZA Bank優惠要留神
稱新客可「穩袋4千」 ZA Bank優惠要留神
收銀車下周一「復出」 先去元朗同屯門
收銀車下周一「復出」 先去元朗同屯門
劉思明：救巿涉環保 海螺環保可留意
劉思明：救巿涉環保 海螺環保可留意
周顯：獨角獸企業的深度演譯
周顯：獨角獸企業的深度演譯
湯文亮：美台關係似「好天遮」
湯文亮：美台關係似「好天遮」
盧楚仁：全球軍備競賽 銅價長升長有
盧楚仁：全球軍備競賽 銅價長升長有
恒地九龍3盤蓄勢推 涉863伙 MONACO MARINE最快明開價 會德豐稱「貼市價」
恒地九龍3盤蓄勢推 涉863伙 MONACO MARINE最快明開價 會德豐稱「貼市價」
緹山現樓示範單位 俯瞰全九龍
緹山現樓示範單位 俯瞰全九龍
首季三大辣稅18.9億 紀錄新低
首季三大辣稅18.9億 紀錄新低
嘉湖頂層連天台戶810萬沽 同類破頂價
嘉湖頂層連天台戶810萬沽 同類破頂價
東方棕泉老闆2780萬購筲箕灣舖
東方棕泉老闆2780萬購筲箕灣舖
信和奧運站酒店申增八成房間
信和奧運站酒店申增八成房間
貫徹摩納哥風格 高座半數單位料可眺維港 MONACO MARINE享度假生活
貫徹摩納哥風格 高座半數單位料可眺維港 MONACO MARINE享度假生活
恒地擬今年推啟德兩盤 涉逾千伙
恒地擬今年推啟德兩盤 涉逾千伙
沙中線過海段快通車 利好當區樓市
沙中線過海段快通車 利好當區樓市
駿利亨德森Andy Acker：生科股調整後估值吸引
駿利亨德森Andy Acker：生科股調整後估值吸引