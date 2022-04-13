中小企前景展望 全線趨樂觀

政府發言人：地緣政治有隱憂

政府統計處每月從約600家中小企蒐集意見，其中上月調查結果顯示，企業對4月份業務收益展望動向指數為47.8，按月改善9.3個百分點。按行業分析，進出口貿易、飲食、物流等七大行業的展望動向均按月上升，當中飲食業更按月大升22個百分點至55.4，批發業的展望動向亦回升至50以上，零售業的展望動向按月大升18個百分點至49.7。

現時動向指數方面，由於反映的是3月份情况，故零售及飲食仍處於30以下的極低水平。物流及地產則分別按月回升至31.7及31。

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於3月仍然疲弱，業務收益的現時動向指數依然遠低於強弱分界線；就業情况也持續偏軟，但隨着疫情緩和，中小企對未來一個月業務情况的看法明顯改善。發言人續稱，由於本地疫情放緩，與消費相關行業在短期料逐步改善，惟地緣政治風險升溫等因素仍持續增添不明朗。

為提振經濟，政府於上周起派發新一輪電子消費券，但據澳洲會計師公會的調查顯示，對中小企來說，最大幫助的措施不是消費券。該會於上月向約300名為中小企提供服務或經營或受僱於中小企的香港會計及金融專業人士詢問其當前和預期的業務表現。結果顯示，有42%受訪者認為，放寬社交距離限制才是對企業最大幫助的紓困措施，其次為保就業，只有12%認為是消費券（見圖2）。

澳洲會計師公會調查：寬社交限制最助業務

調查亦發現，有57%受訪者預期未來3個月收入將大致維持正常狀况不變或有所增長。該會大中華區分會中小企委員會主席陳銘嚴表示，受訪者對第二季經營有信心，加上下周起即將分階段放寬社交距離措施，相信未來經濟將會逐步復蘇。