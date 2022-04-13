經濟

日趨着重數據 投放廣告更精準

【明報專訊】由於近年廣告業生態急變，客戶對廣告的要求和評估效益方式亦因此有所變化。參與今次調查的尼爾森媒體香港副總裁呂詠琦表示，現在廣告客戶日益注重投放廣告的實際回報，在衡量關鍵績效指標（KPI）的時候，會更加注重可以比較的數據，例如點擊率（CTR）、每千次展示成本（CPM）等，再作仔細分析，以便日後投放廣告可以更為精準。

根據香港廣告客戶協會（HK2A）及尼爾森媒體昨日公布的今年廣告投放調查發現，有86%客戶首要注重投放廣告時建立的品牌效果；而在衡量KPI時，高達九成是選擇廣告表現，例如點擊率、每千次展示成本、觸及人數（reach）及曝光頻率（frequency）等。

疫情過後 擬經電商交叉銷售

此外，呂詠琦又表示，過往廣告客戶每年只會做一、兩次檢討或調整的做法將會改變，她以疫情期間的情况為例，市民突然搶購食物、日用品，甚至失去至親及丟飯碗，令市場情况變化急速，廣告客戶需要持續規劃、監察及分析品牌，以緊貼消費者的感受，建立與品牌及消費品的聯繫；同時廣告客戶需善用收集所得的數據，分析及優化效益，令投放廣告時更精準。

她又提到，在調查完成後，與廣告客戶高層面談時發現，不少客戶已開始構想如何在疫情緩和後，透過電商交叉銷售，繼續令用家對品牌的記憶得以持續。

相關字詞﹕呂詠琦 廣告

上 / 下一篇新聞

近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題
近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題
中小企前景展望 全線趨樂觀
中小企前景展望 全線趨樂觀
任志剛：美加息掀波動 港或須「捱下去」
任志剛：美加息掀波動 港或須「捱下去」
賀一誠：「五一」訪澳旅客量不樂觀
賀一誠：「五一」訪澳旅客量不樂觀
iPhone第二大代工廠 上海昆山廠房停工
iPhone第二大代工廠 上海昆山廠房停工
基金經理經濟樂觀情緒歷史新低 美銀每月調查 受訪者憂幣策失誤
基金經理經濟樂觀情緒歷史新低 美銀每月調查 受訪者憂幣策失誤
恒生投資：股市下半年好轉
恒生投資：股市下半年好轉
李克強考察江西 參觀吉利車廠
李克強考察江西 參觀吉利車廠
彭博：高瓴投資損手 管理資產規模減
彭博：高瓴投資損手 管理資產規模減
港科探索上月訂單額按月跌16% 未如期創新高
港科探索上月訂單額按月跌16% 未如期創新高
伍燕儀任花旗環球財富管理業務亞太區主管
伍燕儀任花旗環球財富管理業務亞太區主管
美上月通脹8.5% 逾40年高 核心通脹升勢放緩 分析：升浪似見頂
美上月通脹8.5% 逾40年高 核心通脹升勢放緩 分析：升浪似見頂
遏能源價 美批准乙醇含量較高汽油銷售
遏能源價 美批准乙醇含量較高汽油銷售
德兩大銀行遭拋售 神秘大戶套149億
德兩大銀行遭拋售 神秘大戶套149億
張兆聰：內需股趁低買 蒙牛估值低
張兆聰：內需股趁低買 蒙牛估值低
技術取勝：華潤啤酒宜升破20天線
技術取勝：華潤啤酒宜升破20天線
稱新客可「穩袋4千」 ZA Bank優惠要留神
稱新客可「穩袋4千」 ZA Bank優惠要留神
收銀車下周一「復出」 先去元朗同屯門
收銀車下周一「復出」 先去元朗同屯門
劉思明：救巿涉環保 海螺環保可留意
劉思明：救巿涉環保 海螺環保可留意
周顯：獨角獸企業的深度演譯
周顯：獨角獸企業的深度演譯
湯文亮：美台關係似「好天遮」
湯文亮：美台關係似「好天遮」
盧楚仁：全球軍備競賽 銅價長升長有
盧楚仁：全球軍備競賽 銅價長升長有
恒地九龍3盤蓄勢推 涉863伙 MONACO MARINE最快明開價 會德豐稱「貼市價」
恒地九龍3盤蓄勢推 涉863伙 MONACO MARINE最快明開價 會德豐稱「貼市價」
緹山現樓示範單位 俯瞰全九龍
緹山現樓示範單位 俯瞰全九龍
首季三大辣稅18.9億 紀錄新低
首季三大辣稅18.9億 紀錄新低
嘉湖頂層連天台戶810萬沽 同類破頂價
嘉湖頂層連天台戶810萬沽 同類破頂價
東方棕泉老闆2780萬購筲箕灣舖
東方棕泉老闆2780萬購筲箕灣舖
信和奧運站酒店申增八成房間
信和奧運站酒店申增八成房間
貫徹摩納哥風格 高座半數單位料可眺維港 MONACO MARINE享度假生活
貫徹摩納哥風格 高座半數單位料可眺維港 MONACO MARINE享度假生活
恒地擬今年推啟德兩盤 涉逾千伙
恒地擬今年推啟德兩盤 涉逾千伙
沙中線過海段快通車 利好當區樓市
沙中線過海段快通車 利好當區樓市
駿利亨德森Andy Acker：生科股調整後估值吸引
駿利亨德森Andy Acker：生科股調整後估值吸引