近半廣告商今年加碼 線上比例反跌 調查指投放KOL趨勢減 業界料涉定價形象問題

明報記者 陳偉燊

根據廣告數據統計平台AdmanGO報告，去年本港廣告開支約294億元，按年增長29%。香港廣告客戶協會（HK2A）及尼爾森媒體昨日公布，於去年12月至今年2月對廣告客戶進行今年廣告開支調查，其中47%廣告客戶擬增加廣告投放，較去年增加29個百分點；線上及線下廣告開支比例分別佔58%及42%，但有別於近年的上升趨勢，線上開支預算佔比按年跌6個百分點，反之，非數碼渠道預算佔比則升6個百分點。

線上開支仍佔58%較多

調查亦有統計線上及線下廣告的投放趨向，今年客戶選擇擬投放於KOL的排名，由去年第二位跌至第四位，比例跌至9%；頭3位則依次為社交媒體、展示及視像，佔比分別達15%、10%及9%（見圖）。非數碼渠道（即線下）方面，電視以13%排首位，戶外廣告、活動推廣、印刷媒體則分別佔11%、7%及6%。負責調查的尼爾森媒體香港副總裁呂詠琦指出，在使用Influencer（即KOL）推廣時，客戶會較注重選擇適合的平台，同時有需要了解網紅與粉絲如何互動。

廣告公司The Bread Digital聯合創辦人顏鴻斌認為，近年廣告客戶逐漸掌握向KOL投放廣告的具體效益及數據，在選用KOL時更「揀擇」，拉低在KOL方面廣告預算的整體金額。

另有初創公司透露，曾考慮投放KOL廣告，但一線KOL如男子組合MIRROR成員已屬「天價」，至於一些「三、四線」KOL一來面向較為個別的市場，叫價亦「海鮮價」，難以衡量是否值得；該公司又指，近年經常有KOL爆出「公關災難」，亦令企業擔心影響公司形象，惟相信一線KOL已證明其廣告效益，不會受到影響。

KOL頻爆「公關災難」惹憂慮

值得留意的是，今次調查亦向客戶查詢今年投放廣告「最大挑戰」，當中「KOL質素」排名第四（見表1），或側面反映KOL引發公關災難問題甚受重視。

據AdmanGO上月底公布另一項統計，去年KOL品牌內容廣告銷售額大幅上升57%至8.76億元；以廣告銷售額排名的十大KOL中，不少屬於傳統藝人，例如高踞榜首的姜濤，亦有較為人熟悉的KOL如「信用卡達人」小斯和林芊妤（Coffee）等（見表2）。