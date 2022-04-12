洗米嫂7000萬沽中環商廈 4年帳面蝕逾三成

傳海富中心銀主盤獲2.68億洽購

市場消息稱，上述單位為中環德輔道中安樂園大廈中層，面積約3893方呎，以約7000萬元售出，呎價約17,724元。

資料顯示，物業原由中加貿易有限公司（CHINA PLUS TRADING LIMITED）於2018年8月以超過1.01億元購入，公司董事為陳慧玲，持貨接近4年，現帳面蝕約3000萬元。

另市場消息稱，國安國際（0143）持有作總部的金鐘海富中心2座一全層寫字樓，該公司遭清盤後推出放售，有傳獲買家出價約2.68億元洽購，物業面積約10,627方呎，呎價約25,219元。國安國際2017年以3.18億元入市，最新洽購價較購入價低約5000萬元或約16%。

鄧成波家族1650萬沽華樂工廈單位

此外，鄧成波家族接連沽貨，資料顯示，家族成員持有的火炭山尾街華樂工業中心2期UG層F16室，面積約4041方呎，上月以1650萬元售出，呎價約4083元，原業主2018年以1422萬元購入，帳面獲利228萬元或16%。

另外，香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，由金朝陽（0878）持有葵涌新式工廈iCITY推出至今已錄得逾百宗成交，而過去一周亦連錄逾6宗成交，其中一個低層15室，建築面積約510方呎，呎價約9527元，成交價485.9萬元，暫為該項目單一最高成交價單位。