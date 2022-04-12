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經濟
2022年4月12日星期二
技術取勝
投資策略
封城影響浮現 恒指曾挫逾700點 蔚來停產 車股內需股重災
正榮地產債券違約 拖累內房捱沽
中美債息倒掛 券商：添人幣貶值壓力
內地遊戲版號復批 科網股ADR急彈
3月新增貸款社融超預期 M2按年增長9.7%
疫情爆發商品價漲 內地CPI按年升幅擴大
新昌前高層遭譴責 擅取3.8億人幣未償還 涉取消關連交易轉成貸款 聯交所:嚴重違規
股票南向通人幣計價研究完成
知乎首日招股 孖展未足額
馬斯克拒入Twitter董事會 角色更難揣測 分析：可能提敵意收購
英2月GDP按月近零增長
日圓續跌 兌港元低見6.21
張兆聰：增長股持續受壓 科指無謂博反彈
葉仕偉：元宇宙的「銀河」與「黑洞」
劉宇亮：國債雙倒掛 股市短線受壓
薛偉傑：俄羅斯科技人才爆外流潮 侵烏恐自絕於天下
技術取勝：中鐵守穩中線有望衝高
何民傑：加國限買樓好心做壞事
任財管初創顧問 曾俊華送NFT吸客
長和董事會加薪 獨欠陸法蘭
劉思明：市况趨波動 吼本地穩定股
周顯：加密幣有「貨底」才值錢
湯文亮：根治疫情 快測不能停
外資基金近10月120億掃工廈酒店 物流需求升盼疫後通關 業界看好兩類物業升值
洗米嫂7000萬沽中環商廈 4年帳面蝕逾三成
MONACO MARINE日內開價 首批112伙
嘉峯匯2房月租1.82萬 回報不足2厘
青衣區10日成交 43宗超上月全月
技術取勝：中鐵守穩中線有望衝高
【明報專訊】中海油服整固中待突破（圖）
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