英2月GDP按月近零增長

製造業產出按月跌0.4%

由於英國1月底放寬了防疫措施，服務業產出在2月按月擴張0.2%，旅遊業是主要的增長動力。不過整體GDP增長被製造業產出減少所拖累。由於零件短缺，汽車產量受到影響。英國2月製造業產出按月跌0.4%。此外，原材料價格上漲，也影響建築業。該領域2月的產出按月跌0.1%。

凱投宏觀（Capital Economics）的英國資深經濟學家格雷戈里（Ruth Gregory）指出，新冠變種病毒Omicron消退後的經濟反彈迅速消退，通脹對家庭實際收入的壓力加劇，復蘇步伐放緩，沒料到增長如此迅速放慢。

整體而言，英國2月GDP較兩年前疫情惡化前增長1.5%；不過由於能源和大宗商品價格上漲，加上新冠疫情爆發以來的供應鏈困難持續，令英國今年增長預測被下調。

料通脹升至8.7% 影響家庭收入

英國政府預算責任辦公室已將2022年的GDP增長預測，由去年10月時估計的6%下修至3.8%，並預測通脹將在今年稍後達到8.7%的40年高位。

（綜合報道）

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