馬斯克拒入Twitter董事會 角色更難揣測 分析：可能提敵意收購

分析指出，如果馬斯克加入董事會，他對Twitter的持股將不得超過14.9%，杜絕他收購該公司的可能，但現在他的下一步更難估計，可能會出售持股，又或敵意收購。Twitter股價昨日開市不久曾跌逾3%，午夜前曾止跌反彈。

Twitter昨早段股價反覆

內地乘聯會昨公布，Tesla在華銷情暢旺，3月在華交付超過6.5萬輛電動車，是去年12月以來最高。不過Tesla股價午夜前跌3%，與其他主要科技股同告下滑。

市場關注周二公布的美國3月通脹數據，美國10年期國債孳息率昨晚高見2.78厘，是2019年1月以來高位。美股三大指數午夜前下滑，標普500指數及納指跌逾1%。銀行股業績季本周開鑼，市場關注聯儲局收緊貨幣政策對金融股的影響。

馬斯克昨晚向美國證交會（SEC）提交一份修正文件，表明自己沒有加入Twitter董事會，並強調所持9.1%的Twitter股票是出於投資目的，並可能會不時買賣該股票，而任何買賣都將取決於馬斯克對「眾多因素」的評估，包括Twitter股價、整體市場和經濟狀况、Twitter業務、財務及營運狀况、發展前景等。

此外，馬斯克亦可能不時與董事會或管理團隊商討包括潛在的業務合併和戰略選項等。

原定周六任命董事 早上生變

馬斯克與Twitter的關係經歷了峰迴路轉的一周。馬斯克上周一（4日）向SEC申報，對Twitter的持股超過9%，是Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）持股的4倍，成為該公司最大股東。Twitter隨即於上周二（5日）宣布，將任命馬斯克為董事會成員。消息人士向路透社稱，馬斯克早在Twitter邀請他加入董事會前，已擬向Twitter爭取董事會席位。馬斯克隨即向SEC補交一份申報文件，反映其身分由Twitter的被動投資者變為主動投資者，準備更積極參與Twitter營運。

阿格拉瓦爾當時（5日）也發帖文表示，認為馬斯克加入董事局會帶來巨大價值。正當馬斯克進入董事會的任命原定於上周六（9日）生效，馬斯克卻突然拒絕任命。阿格拉瓦爾表示，馬斯克是在上周六早上表明，將不會加入董事會。

阿格拉瓦爾沒有透露馬斯克拒絕的原因，僅表示無論股東是否進入董事會，Twitter永遠重視股東的看法，未來將繼續聽取最大股東馬斯克的意見。

馬斯克貼掩嘴表情後刪除

欲言又止違一貫作風

馬斯克也沒有透露改變決定的原因，僅在Twitter張貼了一個用手掩住嘴巴的表情符號，然後又把該帖刪除。這欲言又止的表現，與他平日的敢言作風大相逕庭。另一條被他刪去的帖文，則是詢問網民是否要刪除Twitter中的「w」，令公司名字變成「titter」 （有傻笑、偷笑之意），而馬斯克在這項調查僅給予兩個選項：「是」（Yes）及「當然」（Of course）。

馬斯克此前經常發帖討論Twitter事務，例如曾邀請Twitter用戶選擇應否加入「編輯」鍵，並為Twitter Blue訂閱服務提出多項建議，包括減價、容許用戶以狗狗幣（DogeCoin）支付及禁止廣告。

（綜合報道）

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