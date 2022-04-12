股票南向通人幣計價研究完成

許正宇昨以視像形式於會上指出，港交所（0388）將與業界接觸，當局亦準備提供配套，如放寬市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提升市場流動性，便利交易。他稱下一步將研究改善企業上市條件，支持需要大量資金投入研發但未有盈利的企業融資，亦會盡快落實交易所買賣基金（ETF）互聯互通。

許正宇：研究開發電子債券平台

此外，許正宇表示，當局未來會研究開發電子債券交易平台，政府今年將發行不少於150億元通脹掛鈎債券（iBond）等，按證公司亦將發行約4.5億美元基建融資證券化產品讓機構投資者認購。會上許正宇被議員問到本港疫情後如何重建海外市場對本港的信心及吸引人才，他表示，政府在疫情下透過多個渠道推廣香港市場，包括舉行線上活動，聚焦海外投資者，指他們對香港港虛擬資產發展有查詢。他又認為，本港的稅務寬免政策較鄰近地區有優勢。許正宇強調，本港金融監管制度成熟，外匯儲備充足，即使本港兩年來受新冠病毒疫情及地緣政治等不穩因素影響，金融系統仍堅韌及穩健，資金進出無異常。他續稱，當局會續拓展市場，加強與內地合作，以及維持香港國際金融中心地位。