3月新增貸款社融超預期 M2按年增長9.7%

最新顯示3月底M2按年增長9.7%，亦比預期及前值的9.2%水平為高。

首季新貸8.3萬億 多6636億

人行表示，3月份人民幣貸款按年多增3951億元。首季度3個月合計，人民幣貸款增8.34萬億元，按年多增6636億元。首季住戶貸款增1.26萬億元，其中短期貸款增1943億元，中長期貸款增1.07萬億元；企事業單位貸款增7.08萬億元，其中短期貸款增2.23萬億元，中長期貸款增3.95萬億元，票據融資增8027億元。非銀行業金融機構貸款減少81億元。

據央視報道，國務院總理李克強昨日在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會，說要高度警惕國際及國內環境一些超預期變化、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰；退稅減稅降費、金融支持實體經濟、專項債發行使用、重點項目開工建設、支持企業穩崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節奏。