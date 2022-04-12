中美債息倒掛 券商：添人幣貶值壓力

海通證券研究所首席宏觀分析師梁中華發表報告指，若美國債券各期限的利率繼續上升，可以預期中美在各期限的債息將出現倒掛。美國聯儲局當前最重要是控制通脹，必須更快地收緊貨幣政策，壓低通脹預期。即使加息縮表推動各期限名義利率大幅上升，但目前仍然偏低，10年期國債撇除通脹後的實際利率仍在負0.15厘，預期10年期國債孳息率或升至3厘以上。

相對於中國經濟，梁中華指出，3月新一波新冠疫情影響下，目前人口流動已回到2020年水平，若沒有人口流動則經濟難以恢復，經濟重新面臨下行壓力。不過他認為，中國經濟有長期增長潛力，認為倒掛會是中短期現象。

海通證券：不影響中國貨幣政策

昨日人民幣在岸價報6.368，下跌0.11%，自3月以來高位累跌0.89%或564點子（1元等於1萬點子）。

梁中華指出，今次中美息差倒掛是因為中美經濟走勢背離，加上中國出口回落、順差收窄，對人民幣形成貶壓，也影響資本流動。不過他認為，這對中國貨幣政策不會有影響，人民幣受惠美國實際利率較低和中國嚴格資本管制，表現依然較強，可以接受一定貶值幅度，加上內地更嚴格規範資本管理，可保障貨幣政策獨立性。

中金報告則指出，中美息差倒掛，過去會對資金流向和匯率走勢有一定影響，新興市場股市和貨幣匯率表現較差，A股和H股表現一般。不過，後續走勢要視乎中國政策方向，能否穩定增長以應付資金流出和匯率走弱。