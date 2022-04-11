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龐寶林：高息股也要看股價

【明報專訊】很多散戶投資者買煤氣（0003）都因為過往一直派紅股慷慨，故有「買煤氣夠退休」之說，但煤氣近日宣布停派紅股，屬13年以來首次，宣布翌日股價更大跌。有大行認為不派紅股將是煤氣「新常態」，將投資評級由「跑贏大市」連降3級至「沽售」。「兩電一煤」一直是不少退休人士之選，因為公用股予人印象較穩定，而且都是日常必需品，派息及盈利也十分穩定，現在究竟應不應該放棄煤氣呢？東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，由於未來通脹升溫，股息率除要跟貼通脹外，股價走勢亦重要。

明報記者 龍彩霞

退休後沒有工作收入，如果沒有多一層樓收租，又退休後沒有工作收入，如果沒有樓收租，又不想靠「食老本」過活，撥出部分資產買收息股「食息」，為退休生活提供多一個現金流，也是不錯的選擇。雖然收息股不難找，但並非每隻收息股都是優質的投資選項。退休人士的投資應以低風險及穩陣為主，因此選擇收息股的公司應持續穩健派息、收入盈利穩定，且最好不受經濟周期所影響。

公用內銀房託 食息一族愛股

龐寶林表示，煤氣的股息率其實不高，很多時只有約3厘水平，但以往投資者喜愛煤氣就是因為會派紅股，吸引不少退休人士買入長線持有，因對投資者而言可算是「無本生利」，手頭上股份增加，將來就可收取更多股息。當其不派紅股時，投資者不妨另覓高息股。

他表示，退休一族的投資策略最好以穩陣為主，不少退休人士都是靠高息股提供相對穩定的被動收入，這類高息股的公司增長穩健，而且派息穩定，絕對是穩陣之選，適合退休人士長線持有。其中，部分公用股、內銀股、REITs（房託基金）等都是食息一族的愛股。他認為越秀房託（0405）及中移動（0941）屬收息之選，而由於在通脹周期中，退休組合增長股不可少，他推介「三桶油」——中石化（0386）、中石油（0857）及中海油（0883），主要因為俄烏局勢仍然緊張，而俄羅斯被制裁，戰事持續發酵推動油價和金價等上升，故投資者趁機吸納，因仍然憂慮近期屬結構性的高通脹，絕不容易馴服。

中移動派息吸引 有上升空間

另一隻可以代替煤氣可以選擇中移動，其股息仍較其他收息股吸引，如配合回購及派息增長，可望再有上升空間。中移動在3月發布業績時宣布，為更好地回饋股東，公司充分考慮盈利能力、現金流狀况及未來發展需要，2021年起3年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上，力爭為股東創造更大價值。龐寶林認為中移動開始享受5G增長帶來的成果，加上賺錢能力持續，故投資者可以考慮換馬。

煤氣一向是收息一族愛股之一，惟現價股息率約2.6厘，相比其他公用股不算突出，只是貫徹多年的送紅股政策，是股份的一大賣點，即使煤氣現金派息多年來固定不變，送紅股已變相每年增加派息，停派紅股則令其失去一大吸引力。

投資者或可留意銀行業，雖然與公用行業有別，較受經濟周期影響，但目前內銀股普遍高息，當中以四大內銀較可取，因國有銀行業務較穩健，風險較低。現時四大內銀股息率介乎6.6厘至7.6厘，當中最高的是中行（3988），最低的是建行（0939），但也有6.6厘。不過，值得一提的是，若遇上經濟下行拖累銀行盈利，不排除股價受壓，要保證「財息兼收」恐有難度。

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