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香港地產

黃埔花園呎價微升1%至1.59萬

【明報專訊】樓市隨着第五波疫情趨向緩和而轉活，十大指標屋苑之一的紅磡黃埔花園，近期交投加快，4月份首個星期已錄得約8宗二手交投，即平均每日均有1宗成交，平均實呎略為回升1.3%、至約1.59萬元水平，惟相對去年底錄得的平均實呎逾1.77萬元的高位紀錄，依然低一成。

明報記者 陳寶恩

美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，黃埔花園本月首周，暫錄約8宗二手成交，而隨着低市價盤源，陸續被市場消耗，屋苑平均成交呎價亦回升，近期平均呎價約為15972元，比上月平均呎價15768元回升約1.3%，屋苑新近成交為11期2座中層B室，單位屬實用639方呎、3房連套房間隔，以1000萬元易手，實呎15649元；原業主於2010年7月以453萬元購入，持貨近12年，帳面賺547萬元或1.2倍。

另一方面，近日二手物業市場不乏凶宅、或凶宅同層單位，以低於市價易手；其中鰂魚涌太古城海景花園翠榕閣極低層戶，2013年初曾發生轟動全城的雙屍命案；半年後即約6月以687萬元易手，最新相隔接近9年，近日以980萬元再度易手，單位升值293萬元或逾四成，比正常同類單位市價低25%至30%；上址實用897方呎，外連不入契平台，3房1套間隔、實呎10925元。

太古城凶宅3房低正常市價三成易手

中原地產區域營業經理黃騰達表示，荃灣老牌屋苑綠楊新邨，新錄S座中層戶易手，實用445方呎2房間隔，議價後以573萬元售出，實呎12876元。據悉，上述單位同樓層有相信曾發生自殺案的凶宅，是次新成交單位雖非凶宅，但成交價較同類正常單位市價約650萬至660萬元，低約13%；原業主2011年則以326萬元購入，帳面獲利247萬元或約76%。

天晉IIIA「鳳凰樓層」4房7年半升值四成

將軍澳新晉屋苑交投暢旺，利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳天晉IIIA第5B座極高層「鳳凰樓層」（即頂層對落一層）單位，4房連士多房間隔，實用959方呎，買家無睇樓下以1760萬元買入，實呎18352元；原業主2014年9月以1272萬元買入，持貨約7年半，帳面獲利488萬元或38%。

將軍澳另一半新盤藍塘傲，日前亦錄4月首宗二手成交，香港置業首席分區董事劉浩勤指出，屋苑8座低層F室，實用390方呎1房戶，原業主減價10萬元或1.2%後，以790萬元沽出、實呎20256元；原業主2017年10月以692.5萬元一手購入，帳面賺97.5萬元或14%。

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