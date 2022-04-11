布少明：巿旺價升重現

今次樓市反彈力度充足，「波叔Plan」居功不小，因為放寬按保，激活換樓鏈。3月二手住宅註冊量錄2846宗，按月升10.1%；值得留意，當中3月逾800萬至1920萬元宗數錄863宗，較2月757宗按月增約14%，跑贏大市。而2月23日公布放寬按保措施，相信3月二手註冊量未完全反映，估計新按保措施效應於4月份二手註冊量才全面反映出來。

市場上不少買家均是傾向「寧買當頭起」，當樓市回調時，往往有「心魔」，害怕入市後樓價愈跌愈有，所以遲遲不入市；但當市場重新轉旺時，這批買家就會鬥快入市，這種心態亦是近期二手交投亮麗的原因。

近日樓價800萬元以下相對細價樓，同樣接力跟上，例如沙田第一城及嘉湖山莊，最近均量價齊升。而豪宅亦見資金湧入，以山頂南區為例，3月份區內錄約11宗買賣，勝過2月份的9宗；期內成交金額更錄得約14.86億元，較2月7.83億元急升90%，當中有7宗成交於3月下半月促成，反映豪宅市道轉旺。

發展商已重啟推盤步伐，加快申請預售樓花同意書，準備在下半年出擊，據地政總署資料，截至上月待批預售樓花同意書伙數逾2.48萬伙，按月增約1244伙，創近20年以來單月新高，當中不乏大型項目，以及數千伙可隨時短期內登場的新盤，相信今季一手大戰蓄勢待發。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]