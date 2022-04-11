廖偉強：代理難再靠單打獨鬥

目前確診數字日漸減少，市民得以鬆口氣，特別是已確診並康復者，可放心出外活動，市面的經濟活動亦得以慢慢展開。政府在3月下旬預告4月21日起有機會陸續放寬社交距離，各行各業重現曙光。這信息公布後，地產市場的買賣明顯轉活，根據筆者公司的數據，3月份最後10天的生意對比首10天明顯增加兩倍至三倍。雖然增幅仍未足以抵消運作成本，但已見明顯改善，筆者相信疫情對代理生意的影響正逐步紓緩。

當然未來仍有機會出現新一波疫情，加上目前中美關係未有大進展，俄烏戰爭仍未解決，全球經濟籠罩着不穩氣氛等不少不利因素，那麼香港樓市可以獨善其身嗎？筆者的答案是可以的。以筆者從事地產代理行業多年來的經驗及觀察，木地樓市的需求並不需要全港市民的參與，只要小撮的需求便足以消化每年的供應。那麼地產代理是否有足夠的生存空間？答案是不可以！筆者認為每個行業資源都難平均分配，以目前4.2萬名持牌地產代理，平均每宗交易會有超過10人競爭，試問又如何滿足需求呢？

其實地產代理向來都是汰弱留強的行業，當中有近半的從業員是經常流動的，餘下的一半就是競爭的生存者，最重要是今天的地產代理已經不再是單打獨鬥，很多從業員都喜歡以合作的模式運作，除可增加生存機會外，更可增加成交的機率。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]