經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：代理難再靠單打獨鬥

【明報專訊】3月初是第五波疫情的頂峰，當時人心惶惶，市民每天都擔心自己會被感染，人人都盡量避免不必要的外出，導致經濟活動陷於半癱瘓狀態。後期公布的信息反映，被感染者大都能在一周時間復元，一些專家估計香港有半數人確診，再增或重複感染機會低。至此，難捱時刻最終過去了。

目前確診數字日漸減少，市民得以鬆口氣，特別是已確診並康復者，可放心出外活動，市面的經濟活動亦得以慢慢展開。政府在3月下旬預告4月21日起有機會陸續放寬社交距離，各行各業重現曙光。這信息公布後，地產市場的買賣明顯轉活，根據筆者公司的數據，3月份最後10天的生意對比首10天明顯增加兩倍至三倍。雖然增幅仍未足以抵消運作成本，但已見明顯改善，筆者相信疫情對代理生意的影響正逐步紓緩。

當然未來仍有機會出現新一波疫情，加上目前中美關係未有大進展，俄烏戰爭仍未解決，全球經濟籠罩着不穩氣氛等不少不利因素，那麼香港樓市可以獨善其身嗎？筆者的答案是可以的。以筆者從事地產代理行業多年來的經驗及觀察，木地樓市的需求並不需要全港市民的參與，只要小撮的需求便足以消化每年的供應。那麼地產代理是否有足夠的生存空間？答案是不可以！筆者認為每個行業資源都難平均分配，以目前4.2萬名持牌地產代理，平均每宗交易會有超過10人競爭，試問又如何滿足需求呢？

其實地產代理向來都是汰弱留強的行業，當中有近半的從業員是經常流動的，餘下的一半就是競爭的生存者，最重要是今天的地產代理已經不再是單打獨鬥，很多從業員都喜歡以合作的模式運作，除可增加生存機會外，更可增加成交的機率。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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