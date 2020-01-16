摩根大通亞洲：美加息利淡 納指沽10369

據彭博統計，截至4月5日，納指今年以來單日跌幅達2%的比率達20%，即平均計每5個交易日便有至少1日跌幅達2%。

輪場資金流近日仍傾向部署美股指數淡倉，或反映投資者短線看淡美股又或者有對冲美股持倉的需要。納指認沽證過去一個月大部分時間均為淨流入，累計淨流入金額達3700萬元，周四錄得小量淨流出。

如投資者看淡或作中線對冲，可留意納指沽10369，行使價13,000點，實際槓桿近6倍，今年9月到期。部分進取的投資者或會留意6月到期的價外納指Put 10280，實際槓桿達10倍，不過宜注意街貨量已達70%以上，而市場上條款類近的產品街貨量亦已達較高水平，投資者入場前須衡量相關風險。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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