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徐家健：垃圾焚化可以是「真綠」非「漂綠」

【明報專訊】研究發視，回收（recycling）有八大迷思，其中之一是回收是避免耗盡地球資源的唯一方法。

兩年多的疫情，未見環保人士發聲，究竟我們製造了幾多外賣盒和外賣餐具的垃圾呢？因為「轉廢為能」的綠色建設，有人卻批評政府重啟焚化。

早前一篇文章，質疑垃圾焚化爐只是「漂綠」而非「真綠」，皆因垃圾焚化並非零排放。是的，儘管現代垃圾焚化可轉廢為能，焚燒垃圾本身是會排放溫室氣體的。然而，回收涉及的收集、運輸、處理等本身亦會排放溫室氣體。

環保人士要知道，回收跟焚化以及其他工業生產一樣，本身都是製造。真綠，不等於排放必須清零。漂綠？我們要客觀比較的從來是每項處理垃圾方式的環保和經濟含意。

轉廢為能可成真綠色建設

我的同事兼前美國總統經濟顧問，在一篇「Recycling Rubbish」學術報告提出「回收八大迷思」，其中之一是不回收便會耗盡資源，因此所有其他處理垃圾的方法都不夠環保。實情卻是，回收本身亦是涉及排放和成本的製造。從來，美國沒有焚化清零：

“Some communities have opposed incinerators, citing concern about air pollution, but combustion （far more complete and thus cleaner than ever before） is now used to dispose of almost 15 percent of all municipal solid waste.”

不要誤會，我支持回收，但焚化或其他處理垃圾的方式，應一視同仁地以平衡環保與經濟的成本效益方法作比較。

資料顯示，因避免堆填產生和減少發電廠的碳排放，石鼓洲旁興建中的I·PARK 1每年可淨減少排放約44萬噸二氧化碳。

除了美國，再客觀地比較丹麥的做法，香港一直沒有大型處理生活垃圾的轉廢為能設施，即使把計劃及興建中的兩座大型轉廢為能設施包括在內，丹麥的人均焚化處理能力仍比香港高出兩倍！丹麥沒有打算焚化清零，不可避免和未能回收，是個別回收涉及的排放或成本太高了。這時候，轉廢為能絕對是真綠的綠色建設。

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐家健 象牙塔看財技]

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