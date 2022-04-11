經濟
區偉志 加密解碼

投資策略

區偉志：慎選加密貨幣交易所免被騙

【明報專訊】Netflix（NFLX）最近有新節目上架，繼感情騙子《Tinder Swindler》後，最近推出了有關加密貨幣騙案的紀錄片《Trust No One: The Hunt for the Crypto King》，講述一名騙子在5年前的牛市中，成立了全加拿大最大的交易所QuadrigaCX（QCX），其後男主角離奇地在印度死亡，交易所客戶的2億美元資金不翼而飛，損失慘重。

加密貨幣價格最近又再升溫，吸引了很多新投資者入場，筆者希望藉此紀錄片解釋一下交易所的營運模式，及加密貨幣錢包的運作原理，以幫助新手明白箇中風險。

加密貨幣從來都是只認錢包不認人。就以比特幣為例，其背後的區塊鏈就如一本帳簿，記錄了比特幣自誕生以來的每一筆交易。每筆交易的內容就是A給了多少比特幣予B，而A與B其實只是一些以16進制數字顯示的錢包地址，系統並不知道背後真正主人是誰。錢包大致可分為熱錢包與冷錢包，熱錢包是與網絡連結上的，包括Metamask及在交易所的錢包等，冷錢包則是離線的USB硬件，如Ledger錢包。當客戶匯入一枚比特幣到交易所後，比特幣的區塊鏈上會出現這筆轉帳記錄，鏈上記錄這枚比特幣現已屬於交易所。當然，在交易所的內部紀錄上，他們尚欠客戶一枚比特幣，這是客戶在交易所內的資產，但區塊鏈並不知道這個安排。

辨清冷熱錢包 交易認記錄不認人

其後，客戶在交易所內買賣其他幣種，看起來不消一秒便成交了，其實這只是交易所在其內部帳簿上加加減減的效果。這做法的好處就是快捷及成本低。一般加密貨幣的交易也要數秒甚至數十分鐘的時間才能在區塊鏈上確認交易，這個對交易所或客戶在實際操作上都很難接受，簡單地在交易所內部記帳確是權宜之計。此外，每筆在區塊鏈內確認的交易也涉及不少交易費用，現在交易所的做法可省卻這些費用。

這種交易所內部記帳的做法，已經被行業廣泛接受，連最大的交易所幣安、FTX及Coinbase也是一樣。至於加拿大那個QCX交易所也有同樣安排，所以當唯一擁有密碼的主角去世，即使QCX內的資產之前沒有被掏空，加密錢包內的貨幣也會被鎖死，客戶無從追討，情况就如你的股票放在券商，月結單顯示你有股票，但原來券商老闆早已私下把股票變賣，然後夾帶私逃。

要研究交易所有沒有私吞客戶資金其實不難，因為區塊鏈上的帳目是公開的，只要在Etherscan等區塊鏈瀏覽器內輸入交易所的錢包地址便一目了然，例如筆者現在可以見到幣安的錢包地址內有超過200億美元的比特幣及80億美元的以太幣。

要安全地儲存自己的資產，最好的方法是存放於冷錢包，然而交易時的操作則比較麻煩。大多數人選擇把資產放在交易所，故慎選交易所尤其重要，要選用較大、信譽良好及有一定歷史的，並不時留意其錢包動向。美國的投資者比較有福，因為交易所都受政府監管，類似券商，內部風控有一定要求；而香港只接受專業投資者參與，一般散戶被迫光顧無牌交易所，增加了被騙的風險。希望有關當局能夠正視問題，為廣大市民把關！

香港數碼資產學會共同創辦人石壁投資管理（香港）有限公司投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[區偉志 加密解碼]

上 / 下一篇新聞

十大屋苑10日成交破百 按月倍升 嘉湖美孚新都城第一城佔逾半 業界料全月重上400宗水平
十大屋苑10日成交破百 按月倍升 嘉湖美孚新都城第一城佔逾半 業界料全月重上400宗水平
將軍澳本月首十日破百宗二手成交
將軍澳本月首十日破百宗二手成交
MONACO MARINE登場前周末 新盤沽27伙
MONACO MARINE登場前周末 新盤沽27伙
首批零售綠債月底前推 最多200億
首批零售綠債月底前推 最多200億
投資者淡市攻私募投資 花旗料今年私銀收入續增
投資者淡市攻私募投資 花旗料今年私銀收入續增
摩根許長泰：港股料已見底 留意內需股入市時機
摩根許長泰：港股料已見底 留意內需股入市時機
往績回顧：測中去年次季上落市 出口電動車新能源強勢
往績回顧：測中去年次季上落市 出口電動車新能源強勢
美下半年通脹料回落 儲局或減慢加息
美下半年通脹料回落 儲局或減慢加息
牙博士疫下嚴控成本保盈利 集中資源吸中產客 毛利率55%勝同業
牙博士疫下嚴控成本保盈利 集中資源吸中產客 毛利率55%勝同業
Deliveroo擬拓網上超市業務
Deliveroo擬拓網上超市業務
藥明康德盈喜 上季經調整盈利料飈逾倍
藥明康德盈喜 上季經調整盈利料飈逾倍
上海封城暫停營運 正榮1.6億債息違約
上海封城暫停營運 正榮1.6億債息違約
原材料成本大升 蔚來3車款下月加價1萬人幣
原材料成本大升 蔚來3車款下月加價1萬人幣
印尼最大科企GoTo今掛牌 盈拓持股市值70億
印尼最大科企GoTo今掛牌 盈拓持股市值70億
內地封城 澳門酒店房價未復活 業界料本月賭收續低迷 還望「五一」打救
內地封城 澳門酒店房價未復活 業界料本月賭收續低迷 還望「五一」打救
澳門貴賓廳幾近「清零」 業界：博企暫停洽合作
澳門貴賓廳幾近「清零」 業界：博企暫停洽合作
智能玻璃窗隨溫度變色助冬暖夏涼
智能玻璃窗隨溫度變色助冬暖夏涼
第二代研改用薄膜 貼在普通玻璃表面
第二代研改用薄膜 貼在普通玻璃表面
測量師龔仲禮：2047地契期限 無礙商廈估值
測量師龔仲禮：2047地契期限 無礙商廈估值
湯文亮：不憂慮期限問題
湯文亮：不憂慮期限問題
張兆聰：資金炒作救巿 只宜波段操作
張兆聰：資金炒作救巿 只宜波段操作
李澄幸：投資基金勿過分關注短期升跌
李澄幸：投資基金勿過分關注短期升跌
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：內銀首選 招行Call 18801
金子：內銀首選 招行Call 18801
張兆聰：高息舊基建股 皖通可吼
張兆聰：高息舊基建股 皖通可吼
伍禮賢：受惠消費券及經濟重啓 留意九置
伍禮賢：受惠消費券及經濟重啓 留意九置
潘啓才：「抽屜協議」借名氣 增加曝光誘散戶
潘啓才：「抽屜協議」借名氣 增加曝光誘散戶
《幫你格價》：做足家居保險 業主租客皆安心
《幫你格價》：做足家居保險 業主租客皆安心
沈永年：大業主應與小商戶共渡時艱
沈永年：大業主應與小商戶共渡時艱
陸振輝：慎終追遠 看通一切
陸振輝：慎終追遠 看通一切
梁振輝：歐元面臨雙重威脅
梁振輝：歐元面臨雙重威脅
陳大為：俄烏之戰的啟示（一）：盧布真的堅挺？
陳大為：俄烏之戰的啟示（一）：盧布真的堅挺？
陸振球：通脹惡化 宜買金沽債
陸振球：通脹惡化 宜買金沽債
陸振球：美匯指數破百 小心港股受壓
陸振球：美匯指數破百 小心港股受壓
林少陽：政策放寬受惠股 內房勝科網
林少陽：政策放寬受惠股 內房勝科網
謝偉銓：壓縮差餉租值估算時間 更貼市更公平
謝偉銓：壓縮差餉租值估算時間 更貼市更公平
李聲揚：新班子要追上時代
李聲揚：新班子要追上時代
蔡金強：能源結構重回能源安全
蔡金強：能源結構重回能源安全
徐家健：垃圾焚化可以是「真綠」非「漂綠」
徐家健：垃圾焚化可以是「真綠」非「漂綠」
艾雲豪：風投先驅——十九世紀的獵鯨船長
艾雲豪：風投先驅——十九世紀的獵鯨船長
李順威：利率期貨反映 市場較歐央行更「鷹」
李順威：利率期貨反映 市場較歐央行更「鷹」
劉思明：穩經濟概念跑贏大巿
劉思明：穩經濟概念跑贏大巿
何啟聰：主要股東減持 美團沽13095
何啟聰：主要股東減持 美團沽13095
瑞銀亞洲：限購紛放寬 碧服牛67405
瑞銀亞洲：限購紛放寬 碧服牛67405
摩根大通亞洲：美加息利淡 納指沽10369
摩根大通亞洲：美加息利淡 納指沽10369
周顯：英冀成加密貨幣投資中心
周顯：英冀成加密貨幣投資中心
王弼：耐心伺機收集優質科技股
王弼：耐心伺機收集優質科技股
曾淵滄：投資投機組合分3部分
曾淵滄：投資投機組合分3部分
湯文亮：港倘禁非港人買樓兩年 樓價將大跌
湯文亮：港倘禁非港人買樓兩年 樓價將大跌
陳永傑：港經濟欠佳 樓市宜減辣
陳永傑：港經濟欠佳 樓市宜減辣
廖偉強：代理難再靠單打獨鬥
廖偉強：代理難再靠單打獨鬥
布少明：巿旺價升重現
布少明：巿旺價升重現
馬泰陽：樓巿料見V形大彈
馬泰陽：樓巿料見V形大彈
承租逾22年 I.T旺角巨舖月底結業 業主劈租六成百萬元放租 重返金融海嘯時
承租逾22年 I.T旺角巨舖月底結業 業主劈租六成百萬元放租 重返金融海嘯時
消費券派發4日 新地15商場人流重返疫前
消費券派發4日 新地15商場人流重返疫前
133 PORTOFINO療癒自然景色
133 PORTOFINO療癒自然景色
黃埔花園呎價微升1%至1.59萬
黃埔花園呎價微升1%至1.59萬
龐寶林：高息股也要看股價
龐寶林：高息股也要看股價