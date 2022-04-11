梁振輝：歐元面臨雙重威脅

另一方面，歐元兌美元則面對「雙重威脅」而走弱，威脅一則來自歐元區面臨對俄國制裁日益加劇，另一則是未來3周的法國總統大選帶來的不確定性。

歐元兌美元近期持續走低，以技術分析，若跌破1.08則可能測試1.0635的支持。若周日的法國總統大選第一輪投票顯示現任總統馬克龍進一步失勢，則歐元下行風險可能加劇。我們維持看跌歐元兌美元的觀點。

美元兌日圓超買 升勢或放緩

上周我們探討了美元兌日圓還可以升多少。由於日本央行和財政官員持續爭論日圓疲弱的利弊，反映政策方向未見一致，日圓因美元收高而反覆下跌。

隨着美元持續走強，美元兌日圓後續可能測試近期高點125.10，但料在125至126的阻力區仍然不容易突破，加上美元亦見超買，即使沒出現調整，升勢亦幾可肯定會放緩。

日圓不單兌美元下跌，兌其他貨幣的交叉盤也呈現超賣狀態，我們認為短線可留意兩個交叉盤策略。第一個是加元兌日圓。油價轉弱和聯儲局鷹派態度對加元帶來不利影響，預計加元兌日圓將從近期高點出現較大幅度的調整。

另一個關注則是瑞士法郎兌日圓，因為瑞士通脹率相對較低，且瑞士央行認為瑞郎價值被高估，我們也認為瑞士法郎兌日圓可能會走低，同時技術走勢也顯示該貨幣組合目前處於超買狀態。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]