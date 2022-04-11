陸振輝：慎終追遠 看通一切

每個人都應該要在適當的時候做適當的事。風起的時候去看落葉，下雨的時候去聽雨聲；溫馨的時候去看花開；凜冽的季節去賞飄雪。總有風起的早晨，總有絢麗的黃昏。如果你肯去感受，幸福就會時刻陪伴在你左右。

人生就有如一幅書畫，在歷盡滄桑之後，就算褪盡斑斕，依舊蘊含着歲月的沉香。不要倚老賣老，要學會笑看人生，那就會得到心裏的平靜。就算你有多麼優秀，也總會有人不屑一顧；不管你是多麼平庸，也總會有人視你為掌上明珠。只要你有一顆寬容的心，你就會無悔一輩子；只要你有一顆童真的心，你就會年輕一輩子。

榮華富貴，不過是身外之物；平安健康，才是生命的根本。要忘記不應該記住的東西，要珍惜眼前擁有的平淡，閒品歲月，細味韶光，就自然會活出精彩。只有好心情才可以找到好風景，只有好眼光才可以發現大價值，肯去思考、敢於取捨才會有超然的主見。

在慎終追遠的時候，看淡、看開、看通一切，前路自然會豁然開朗，人生也不過如此而已。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]