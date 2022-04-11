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經濟
2022年4月11日星期一
環球經濟數據
十大屋苑10日成交破百 按月倍升 嘉湖美孚新都城第一城佔逾半 業界料全月重上400宗水平
將軍澳本月首十日破百宗二手成交
MONACO MARINE登場前周末 新盤沽27伙
首批零售綠債月底前推 最多200億
投資者淡市攻私募投資 花旗料今年私銀收入續增
摩根許長泰：港股料已見底 留意內需股入市時機
往績回顧：測中去年次季上落市 出口電動車新能源強勢
美下半年通脹料回落 儲局或減慢加息
牙博士疫下嚴控成本保盈利 集中資源吸中產客 毛利率55%勝同業
Deliveroo擬拓網上超市業務
藥明康德盈喜 上季經調整盈利料飈逾倍
上海封城暫停營運 正榮1.6億債息違約
原材料成本大升 蔚來3車款下月加價1萬人幣
印尼最大科企GoTo今掛牌 盈拓持股市值70億
內地封城 澳門酒店房價未復活 業界料本月賭收續低迷 還望「五一」打救
澳門貴賓廳幾近「清零」 業界：博企暫停洽合作
智能玻璃窗隨溫度變色助冬暖夏涼
第二代研改用薄膜 貼在普通玻璃表面
測量師龔仲禮：2047地契期限 無礙商廈估值
湯文亮：不憂慮期限問題
張兆聰：資金炒作救巿 只宜波段操作
李澄幸：投資基金勿過分關注短期升跌
環球經濟數據
金子：內銀首選 招行Call 18801
張兆聰：高息舊基建股 皖通可吼
伍禮賢：受惠消費券及經濟重啓 留意九置
潘啓才：「抽屜協議」借名氣 增加曝光誘散戶
《幫你格價》：做足家居保險 業主租客皆安心
沈永年：大業主應與小商戶共渡時艱
陸振輝：慎終追遠 看通一切
梁振輝：歐元面臨雙重威脅
陳大為：俄烏之戰的啟示（一）：盧布真的堅挺？
區偉志：慎選加密貨幣交易所免被騙
陸振球：通脹惡化 宜買金沽債
陸振球：美匯指數破百 小心港股受壓
林少陽：政策放寬受惠股 內房勝科網
謝偉銓：壓縮差餉租值估算時間 更貼市更公平
李聲揚：新班子要追上時代
蔡金強：能源結構重回能源安全
徐家健：垃圾焚化可以是「真綠」非「漂綠」
艾雲豪：風投先驅——十九世紀的獵鯨船長
李順威：利率期貨反映 市場較歐央行更「鷹」
劉思明：穩經濟概念跑贏大巿
何啟聰：主要股東減持 美團沽13095
瑞銀亞洲：限購紛放寬 碧服牛67405
摩根大通亞洲：美加息利淡 納指沽10369
周顯：英冀成加密貨幣投資中心
王弼：耐心伺機收集優質科技股
曾淵滄：投資投機組合分3部分
湯文亮：港倘禁非港人買樓兩年 樓價將大跌
陳永傑：港經濟欠佳 樓市宜減辣
廖偉強：代理難再靠單打獨鬥
布少明：巿旺價升重現
馬泰陽：樓巿料見V形大彈
承租逾22年 I.T旺角巨舖月底結業 業主劈租六成百萬元放租 重返金融海嘯時
消費券派發4日 新地15商場人流重返疫前
133 PORTOFINO療癒自然景色
黃埔花園呎價微升1%至1.59萬
龐寶林：高息股也要看股價
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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十大屋苑10日成交破百 按月倍升 嘉湖美孚新都城第一城佔逾半 業界料全月重上400宗水平
將軍澳本月首十日破百宗二手成交
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往績回顧：測中去年次季上落市 出口電動車新能源強勢
美下半年通脹料回落 儲局或減慢加息
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藥明康德盈喜 上季經調整盈利料飈逾倍
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原材料成本大升 蔚來3車款下月加價1萬人幣
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內地封城 澳門酒店房價未復活 業界料本月賭收續低迷 還望「五一」打救
澳門貴賓廳幾近「清零」 業界：博企暫停洽合作
智能玻璃窗隨溫度變色助冬暖夏涼
第二代研改用薄膜 貼在普通玻璃表面
測量師龔仲禮：2047地契期限 無礙商廈估值
湯文亮：不憂慮期限問題
張兆聰：資金炒作救巿 只宜波段操作
李澄幸：投資基金勿過分關注短期升跌
環球經濟數據
金子：內銀首選 招行Call 18801
張兆聰：高息舊基建股 皖通可吼
伍禮賢：受惠消費券及經濟重啓 留意九置
潘啓才：「抽屜協議」借名氣 增加曝光誘散戶
《幫你格價》：做足家居保險 業主租客皆安心
沈永年：大業主應與小商戶共渡時艱
陸振輝：慎終追遠 看通一切
梁振輝：歐元面臨雙重威脅
陳大為：俄烏之戰的啟示（一）：盧布真的堅挺？
區偉志：慎選加密貨幣交易所免被騙
陸振球：通脹惡化 宜買金沽債
陸振球：美匯指數破百 小心港股受壓
林少陽：政策放寬受惠股 內房勝科網
謝偉銓：壓縮差餉租值估算時間 更貼市更公平
李聲揚：新班子要追上時代
蔡金強：能源結構重回能源安全
徐家健：垃圾焚化可以是「真綠」非「漂綠」
艾雲豪：風投先驅——十九世紀的獵鯨船長
李順威：利率期貨反映 市場較歐央行更「鷹」
劉思明：穩經濟概念跑贏大巿
何啟聰：主要股東減持 美團沽13095
瑞銀亞洲：限購紛放寬 碧服牛67405
摩根大通亞洲：美加息利淡 納指沽10369
周顯：英冀成加密貨幣投資中心
王弼：耐心伺機收集優質科技股
曾淵滄：投資投機組合分3部分
湯文亮：港倘禁非港人買樓兩年 樓價將大跌
陳永傑：港經濟欠佳 樓市宜減辣
廖偉強：代理難再靠單打獨鬥
布少明：巿旺價升重現
馬泰陽：樓巿料見V形大彈
承租逾22年 I.T旺角巨舖月底結業 業主劈租六成百萬元放租 重返金融海嘯時
消費券派發4日 新地15商場人流重返疫前
133 PORTOFINO療癒自然景色
黃埔花園呎價微升1%至1.59萬
龐寶林：高息股也要看股價
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133 PORTOFINO療癒自然景色
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