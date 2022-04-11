經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：投資基金勿過分關注短期升跌

【明報專訊】每逢遇上波動市，股票或基金價格的升跌都一樣，波動幅度愈大，投資者愈容易掙扎於「去與留」的問題，下跌時害怕虧損而考慮止蝕，上升時希望「袋袋平安」而考慮止賺，這看似平常的心理現象，往往事後回望，似乎又不是最佳的決定。

市場升跌的因素是複雜的，也沒有「紅綠燈」指示「去或留」，更沒有聽說過有單一的指標可以協助投資者去買賣股票或讓基金賺錢。以俄羅斯與烏克蘭戰事為例，俄羅斯軍隊去年10月在烏克蘭邊境集結，其間有國際的調解，也有一些大國為此發出警告，今年2月20日，即開戰前的4天，俄方仍反覆發聲明否認，至24日俄方突然發表演說，隨即開展空襲。這次戰事的發展也可以側面反映出一件事：即使你多緊貼時事，國際事件及股票的升跌是沒辦法100%預測的。

既然沒有單一的指標，甚至沒有辦法預測，那麼個人投資者應該根據什麼做投資決策呢？首先要認清股票基金的特性。以投資於成熟市場的股票基金為例，持有年期和收益是有密切關係的，大量的數據已顯示，從5年以上的角度去看是大概率獲利的，亦即是所謂的長線持有，所以以退休為目標的強積金真的非短線操作，過度重視帳面上的價格上落甚至有害無益，值得深思。

不過，那豈不是做投資只需一個字：「等」？事實上，市場升跌難以預測，但理財以人為本，個人的規劃及資產配置比例更盡在自己掌握之中。回到王女士的問題也一樣，建議可以根據自己的情况考慮以下幾點，以判斷該不該繼續持有還是止蝕離場：

第一，王女士要問自己短期內是否有需要用錢的事情，例如子女升學。每個人的情况都不一樣，但如果短期內有需要用錢，而又不能延遲的，這筆錢則需要逐步轉換成較保守的投資方式，因為根本不容許你長線持有，甚至不管是賺錢或虧錢都需要制定沽出的計劃。

第二，檢視手上基金的特點。如果本身購買的基金並不適合自己，或不是自己預期的，賣出而換入其他選擇，非無不可。雖然這些基金都叫「股票基金」，但差別也可以很大。如果是專門投資某一行業的基金，投資者往往在「熱門時間」買入，其實一些具主題性質的基金，可能某段時間表現很好，但之後可能根據周期的轉變有機會沉寂一段時間，投資者必須清楚自己所投資的基金的特點。

第三，檢視手上基金的表現。值得一提是，很多投資者認為基金表現只單純看基金價格，其實不完全是，反而應該關心基金的投資風格及策略是否有連貫性，這些資訊可以從基金簡報中獲取。如果投資風格經常大幅轉變則未必是好事。這都解釋了為什麼ETF愈來愈流行，比如指數型ETF，投資者對於其表現可謂心裏有數，王女士可趁此機會檢視。

總括而言，王女士應該根據自己資金的使用期限，分開短中長3個階段，依次配置貨幣基金、債券基金及股票基金，短期的升跌真的不用太過關注，否則就失去了投資基金的原意了。

香港財務策劃師學會主席

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[李澄幸 理財信箱]

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