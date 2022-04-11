湯文亮：不憂慮期限問題

至於2047年7月1日起到期的地契，湯文亮認為，雖然已超過《基本法》提及「五十年不變」的時間，國家亦不希望香港混亂，續期安排相信亦不會大改。

新特首料蕭規曹隨 房策延續

對於特首林鄭月娥宣布不再連任，湯文亮認為新一屆特區政府的房屋政策預料不會大變，繼續蕭規曹隨，維持政策的持續性，而明日大嶼項目及北部都會區均會如期推展，不會因換特首而受影響，「特別是明日大嶼，前期評估工作已經開展，不相信會半途而廢」。

談到本地樓市，湯文亮表示，隨着本港確診數字逐漸回落，疫苗接種率提高，相信本港疫情將會受控，離通關之期不會太遠，「只要內地旅客能來港，百業都會興旺，內地企業亦會加快來港設分公司，甲級商廈會先行，其他本港物業市道隨後逐漸好轉。

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