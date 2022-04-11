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測量師龔仲禮：2047地契期限 無礙商廈估值

【明報專訊】本港將有大批商業、酒店及工廈等物業的地契於2047年6月底到期，即《中英聯合聲明》中50年不變的限期，公眾都關注該「限期」對工商等各項物業的影響，以及2047年後的地契續期安排。澋鋒評估有限公司董事、特許測量師龔仲禮認為，過往未曾有因為地契將快到期等因素而影響物業估值，相信2047年後的續期安排不會出現劇變，預計最終能夠順利「過渡」。

龔仲禮表示，政府雖然暫未有清晰的說明，但內地對土地使用權的做法有參考價值。目前內地按照土地不同用途，土地使用權出讓的最長年限住宅為70年、工業用地50年，商業用地40年，國家總理李克強早年已公開表示，「對到期住宅土地可以續期，不需申請，沒有前置條件，也不影響交易」。

內地從寬處理土地續期 港料不會大改

龔仲禮表示，從李克強的講話，反映國家會從寬處理土地續期問題；香港與內地的土地政策雖不大相同，但香港2047後的續契安排，預料內地有一定話語權，「內地不做，香港怎會做，相信不會大幅改變」。

上市公司在本港擁有不同物業包括住宅、商場及酒店等，龔仲禮表示，業界評估該等物業估值時，並未因地契在2047年6月到期成為一個負面因素，顯示業界並不過於憂慮所謂「2047期限」，一般相信問題能輕易解決。

龔仲禮表示，回歸前，本港亦曾因地契問題一度引起市場憂慮，最後亦透過簽訂《中英聯合聲明》處理續契安排，他認為2047年的地契期限問題，同樣能順利解決，認為不用過於擔憂，預料中央及特區政府在適當的時候會有適當安排。

薄扶林花園免補價續期50年 具參考作用

理論上全港的土地擁有權，撇除中環花園道4至8號的聖約翰座堂在開埠之初成為唯一私人土地外，其餘盡數歸政府擁有，所謂私有業權實質只是向政府暫借使用權。早年地契分多種，港島地段或長達999年，市區為99年、75年不等，部分具續租權利，但目前地政總署的批租（賣地）年期已縮短為50年。

本港地契問題首先追溯至九七回歸前，九龍界限街以北的大幅新界土地因主權交接關係，由港英政府手中批出地契僅到1997年為止，令物業市道出現不確定性，及至1984年簽訂的《中英聯合聲明》，中英兩國達成協議，將界限街以北九龍半島及新界原定1997年到期的租約全部續約多50年，至2047年才到期，令地契問題順利解決。

回歸之後，南區薄扶林花園的契約在2006年到期，成為回歸後契約期滿的首宗個案，並獲政府全權酌情續期至2056年。政府近年沿用2006年處理回歸後南區薄扶林花園地契到的做法，讓地契免補地價續期50年，每年繳付相當於應課差餉租值3%的地租，並多番重申現時批出土地之地契年期均超過2047年。

各地政策不同 外地置業須留意

龔仲禮解釋，本港最早期的土地契約，大部分沒有指定的用途，後期政府依據土地規劃，將土地劃分為住宅、商業、酒店、工業等用途。他相信2047年之後也很大機會沿用現有做法，不會大改，以保障民生福祉，「這安排較為合理，因為不會令小業主負擔不起。看不到政府有什麼理由在地契到期時，大幅徵收補地價或大規模將物業充公，這也不利社會穩定」。

龔同時認為，香港特區政府不能對2047年6月後的物業狀况有一個肯定的說法，因《基本法》只說50年不變，並不能明確說明2047年6月後會發生的事情，其中2022至2047年到期的租約，都是酌情處理，也不能將以前做法作為案例。

他又提醒，世界各地的土地政策不盡相同，例如歐洲部分國家，在租約到期時，產權所有者會收取承租人市場價值去延續租約，大部分銀行更拒絕向租約接近到期的物業提供按揭，故港人到外地置業必須留意相關政策及條款。

明報記者

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