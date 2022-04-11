澳門貴賓廳幾近「清零」 業界：博企暫停洽合作

業界冀新博彩法能有更清晰定義

林繼光指出，由於業界正等待新修訂的博彩法有更清晰定義，因此六大持牌博企目前亦不再派專責人員負責接待貴賓客人。據他理解，即使早前有美資賭場擬再與中介人討論新合作計劃，目前亦已暫停，甚至有個別賭廳曾經研究改以「公司廳」形式運作，惟在目前經營環境下，賭廳很大程度是依賴佣金作為唯一收入來源，改以公司廳營運能否應付營運成本，令人成疑。

雖然現時個別美資賭場如金沙中國（1928）旗下賭場仍設有客人計劃，供貴賓博彩客戶以類似自助形式登入及參與落枱下注，惟林繼光指出，這類計劃一般沒有提供「疊碼」服務（即借出不可換成現金的「泥碼」），只確保貴賓博彩個人一人下注、一人取回賭款。就算不少博彩公司劃有地方營運及提供人手開發公司廳，但始終欠缺貴賓廳的中介人及後勤配套，因此服務水平仍有距離。