經濟

內地封城 澳門酒店房價未復活 業界料本月賭收續低迷 還望「五一」打救

【明報專訊】澳門復活節旅遊過往一直以港人為主，惟兩地通關無期，近期內地多個城市更接連爆發疫情宣告封城，進一步衝擊當地市場。本報記者綜合澳門多家酒店網站預訂資料，發現不但有大量房間供應，不少房價更「千元有交易」，其中港人熟悉的威尼斯人酒店房價最低更不到900元，為2017年以來最低水平。有業界人士預期4月份賭收會繼續低迷，惟有寄望「五一黃金周」檔期市道好轉。

明報記者 陳偉燊

截至今年2月份，澳門酒店房間數目已達3.86萬間，按年新增1300間客房，惟根據多家賭場酒店官網顯示，大部分酒店在復活節檔期均未見爆滿。當中金沙中國（1928）旗下威尼斯人酒店，其豪華皇室套房在今年4月17日、18日每晚叫價為878.4元，在檔期叫價最高的4月16日房價則為1038.4元。對比此前房價，同一款酒店房在2017年4月17日及2021年4月5日復活節假期正日分別跌41.4%及8.3%；倘若以2017年及2021年復活節假期高峰房價4848元及1278.4元相比，今年更大跌近八成及兩成。

威尼斯人酒店房價最低不到900元

除較多新落成酒店的路氹外，澳門半島酒店房價亦同樣受壓，澳門博彩（0880）旗下新葡京，以及集團與實德環球（0487）合營的十六浦索菲特酒店，在4月17日復活節正日每晚房價亦只有746.9元及612元（見表）。

澳門旅遊業議會理事長胡景光表示，受制於廣東及上海爆發新一輪疫情，近日每日平均訪澳旅客僅約1萬人，較爆發前每日平均逾兩萬人下跌。他估計，澳門在復活節期間酒店入住率只有五成左右，酒店房價則「與平時差不多」。他期望，隨着內地疫情近日受控下，寄望五一黃金周檔期業界再度受惠。

近日每日平均訪澳客僅約1萬人

實德環球副主席馬浩文直言，4月份首星期的訪澳旅客數據已不樂觀，加上復活節本非內地假期，在上海、珠海市民外訪的限制未解除，港人又未能夠恢復訪澳下，4月份澳門賭收會維持接近3月份的低迷表現。他說，業界目前正觀望內地疫情下的限制措施能否在五一檔期前解除。

相關字詞﹕馬浩文 胡景光 實德環球 澳門博彩 威尼斯人 金沙中國

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