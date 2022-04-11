原材料成本大升 蔚來3車款下月加價1萬人幣

多家電動車廠近年持續受到晶片短缺拖低產量，最近爆發的俄烏戰爭，更令電動車核心電池原材料鎳供應受到影響，進一步增加車廠的成本壓力。除調整電動車售價外，蔚來表示，集團的BaaS電池租用價格亦有調整，當中長續航電池包電池租用服務費由每月1480元上調至1680元，升幅為14%；標準續航電池包電池租用服務費則不變，仍為每月980元，已購車用戶則不受影響。另外，電池包按年靈活升級至長續航電池包的價格，將調整為每年9800元；按月靈活升級價格不變，仍為880元。

長汽上季新能源汽車銷量增15%

此外，長城汽車（2333）昨日公布，上月汽車總銷量按年跌8.9%至10.09萬輛，首季銷量按年跌16.3%至28.35萬輛。單計新能源汽車的話，上月銷售則按年升15.4%至1.51萬輛，首季銷量升15.2%至3.54萬輛。