藥明康德盈喜 上季經調整盈利料飈逾倍

藥明康德表示，今年首季淨利潤預期約16.43億元（人民幣，下同），較去年同期增長約9.5%；今年首季基本每股收益預計約0.56元，按年增長約7.69%。集團預計，2022年首季產生投資淨損失約1.79億元，去年首季則為淨收益10.63億元，影響期內淨利潤表現。若扣除非經常損益，首季度淨利潤為17.14億元，則較2021年首季按年大幅增長106.5%。

集團表示，今年首季實現營業收入84.74億元，按年增長約71.2%，高於在3月9日公布預估增長65%到68%，當中主要因為疫情反覆影響下，公司及時啓動業務連續性計劃，保障生產營運持續穩定，以滿足客戶訂單及時交付的需求等。

瑞科生物泰州新冠疫苗廠房獲歐盟認證

此外，瑞科生物（2179）公布，已於4月9日就泰州的重組蛋白新冠肺炎疫苗ReCOV（ReCOV）生產基地獲得由歐盟質量授權人（QP）簽發符合聲明。集團表示，聲明反映泰州生產基地和管理體系質素符合歐盟GMP標準，為ReCOV開發和未來國際商業化打下基礎。