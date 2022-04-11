經濟
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美下半年通脹料回落 儲局或減慢加息

【明報專訊】美國聯儲局今年收緊貨幣政策的力度及速度，是全球金融市場的關鍵變數，當局上月開始加息0.25厘後，目前市場預測下月議息會議將加息幅度倍增至0.5厘，跟着在本年餘下每次議息會議亦會加息（見圖1），並且將開始縮減資產負債表規模（見圖2）。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，雖然聯儲局下月加息0.5厘的機會頗大，但美國通脹下半年或顯著回落，屆時加息步伐亦會放緩，「我覺得大家現時不要過於武斷，估計聯儲局年底前一定會持續加息，因為它也要按最新經濟數據調整」。

許長泰指出，很多市場參與者都是人云亦云，「市好唱好，市衰唱衰」，例如不少投資者在港股近月已跌至多年低位後始對後市看淡，而隨着聯儲局今年以來言論轉趨鷹派、指要大幅加息以紓緩通脹壓力，有市場人士便預測當局將連續多次加息半厘，他則認為要細心分析數據作預測。

「我覺得聯儲局在5月加息半厘機會頗高，甚至6月仍有可能再加息半厘，但是否一直至今年底仍會不斷加息呢？當然，聯儲局根據現時資訊所作的預測的確是這樣，但假如美國消費物價指數（CPI）在今年下半年由現時約8%升幅回落至4%，當局加息的步伐及迫切性可能便會稍為降低。」

加息不利高估值股

納指料跑輸道指標指

許長泰認為，投資者也應着眼於聯儲局加息的影響，就美國、中國及全球股市而言，估值偏高的股票在加息環境下所受負面影響的確比較大，故此，以美國科技股為主的納指年初至今表現一般，「債息上升很明顯不利納指，這是很明確的關係」。

事實上，隨着美國10年期國債孳息率由去年底1.5101厘急升至上周五收報2.7厘，期內美股道指、標指及納指分別下跌4.45%、5.83%及12.36%，納指跌幅在三大指數中屬最大。

料美GDP今明兩年續增長

至於早前美國2年期國債孳息率曾迫近10年期國債孳息率，令「短息高於長息」，預示當地經濟即將出現衰退，許長泰指出，過去市場出現上述「孳息率倒掛」的情况，跟着並不一定會出現經濟衰退，可見它並非很準確的預測指標，尤其是過去兩年聯儲局以量寬（QE）積極買債扭曲了市場正常運作。

事實上，根據摩根資產管理預測，美國GDP今年按年增長逾3%後，明年即使增長回落，仍增長逾2%（見圖3），也就是說，摩根認為經濟衰退在今明兩年均不會出現。

內地減息降準 A股或成避風港

雖然美國聯儲局加息令當地股市受壓，但許長泰相信，這對中國股市（包括本港及內地股市）影響卻未必同樣直接：「當然，本港股市也受全球資金流的影響，但內地始終有一定程度的外匯管制，所以內地股市與全球股市的關連性並非這麼高；尤其是內地現時處於減息降準的寬鬆貨幣政策周期，所以在某程度上若你很擔心美國加息令全球股市有震盪的話，我覺得內地A股，甚至港股反而屬避風港，因為內地貨幣政策與美國貨幣政策不一樣，尤其是A股受全球資金流影響不大。」

許長泰續說，過去兩三年受地緣政治等眾多因素影響，很多環球投資者在中國股市的投資部署均比較保守，持有倉位對比其他市場亦沒有這麼進取，故他相信，即使萬一美國持續加息，令全球資金離開新興市場股市，有關資金離開中國股市的幅度亦不會像其他股市般明顯。

料內地GDP明年增長勝今年

值得注意的是，摩根資產管理預測中國GDP今年按年增長約5%後，明年增長將加快至5.3%左右（見圖3），相信這也是支持中國股市向好的另一重要因素。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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