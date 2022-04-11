摩根許長泰：港股料已見底 留意內需股入市時機

明報記者 葉創成

國務院副總理劉鶴上月16日主持及召開金融穩定發展委員會專題會議，提出保持資本市場平穩運行後，多個政府部門亦隨即宣布相關政策指引，反映政府承諾穩定金融市場和經濟增長的態度明確，帶動恒指上月15日低見18,235點後，16至18日期間由低位一度回升逾3000點，而過去3星期則轉趨橫行。惟要留意的是，市場上周出現「黑天鵝」——現正封城控疫的上海新增確診個案急升（見表1），有分析擔心若疫情持續、擾亂物流，將打擊以上海為首的長三角地區「世界加工廠」，可能直接衝擊全中國經濟以至全球供應鏈。

許長泰上周五接受專訪時稱，恒指上月15日已於18,235點見底機會頗大，強調對港股後市審慎樂觀：「3月上半個月衝擊港股的負面因素包括中概股在美國上市的問題、經濟（包括疫情）、監管及房地產等，而3月16日國務院表態要穩定金融市場後，為大市砌了幾穩陣的底部，所以港股及A股會否再有下調壓力呢？雖然短期可能仍然波動，但大市要下試、要跌穿3月中低位的機會不大。」

料全國疫情下月受控 現報復式消費

受上海疫情帶來不明朗因素影響，上周表現最差3隻藍籌均是內需股（見表2），跟着便是供應鏈可能被擾亂的工業股，不過，許長泰預測，上海以至全國疫情下月便可望受控，將迎來報復式消費，目前反而是低吸內需股的好時機：「我始終對疫情的發展比較樂觀，因為你看很多地方，包括兩年前的歐美、今年的本港即使疫情處理得並非十分理想，但疫情總會過去的，我相信未來幾星期疫情逐步改善，很多與經濟周期相關的，例如消費相關的行業板塊，應該會有比較好的前景。」

消費撐起GDP 今明兩年盈利增長快

他續說：「你也記得2020年第一季內地爆發疫情後，隨着疫情第二季受控，當年夏季便出現報復式消費，故假設今年疫情在4月底、5月初受控，我覺得有機會有新一波的報復式消費。所以，我現時比較睇好與消費有關的行業，它是最受疫情負面影響，例如最近跌得比較殘的旅遊、餐飲股，估計疫情受控後，它們便會出現一波行情。」

另外，許長泰認為，內地政府於去年中提出「共同富裕」政策，中長線亦有利內需股：「按我的理解，共同富裕政策的重點是將內地低收入家庭的收入提高，內地經濟過去20年的亮點是中產崛起，例如我們（摩根資產管理）於上海的同事或其他金融從業員，以及一批做生意成功的人，目前已經去到小康之家、屬中高收入階層，他們的消費帶動內地經濟增長，如果共同富裕此政策日後有成效的話，即日後將有更多內地居民步向小康，這會帶來消費市場結構增長，例如旅遊、飲食、金融及消費品，這些都是我們看好的板塊。」

事實上，據摩根資產管理數據，去年內地GDP按年增長8.1%，第一至四季按年增長分別是18.3%、7.9%、4.9%及4.0%，每季消費增長均是GDP增長的最大支柱（見圖1）；另外，在MSCI中國指數中，日用消費品及耐用消費品兩大板塊，今明兩年盈利增長料較快（見圖2），而它們的預測市盈率即使現時略高於過去15年平均值，惟與醫療護理股比較，目前估值偏高的情况並不算過分（見圖3）。

上海新增確診見頂 屬入市良機

至於內需股短期的入市時機，許長泰教路，其中一個很重要的指標是要等上海或全國新增感染新冠疫情的人數開始見頂回落。

記者翻查恒指公司資料，目前66隻恒指成分股中，內需股包括李寧（2331）、安踏體育（2020）、蒙牛乳業（2319）、華潤啤酒（0291）、農夫山泉（9633）、萬洲國際（0288）、恒安國際（1044）及海底撈（6862），佔恒指比重分別是1.39%、1.03%、0.99%、0.75%、0.69%、0.29％、0.21％及0.21%，合共亦僅約5.5%；騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）及京東（9618）等幾隻科網龍股佔比則分別高達8%、7.78%、6.89%及1.94%，合計已近25%，對恒指影響力大得多。

科網龍頭適應監管 留意上半年盈利

對於中資科網龍頭股，許長泰認為，雖然短期盈利不明朗因素較多，惟個別中長期仍然有投資價值：「第一，內地政府去年已就監管這些互聯網平台公司制定框架，並於今年開始實施，當中包括反壟斷、勞工保障及客戶資訊私隱等，市場現時已大概知道政府想監管的範圍，所以我覺得投資者今年若見到某行業突然有反壟斷政策或法例推出，或者是某些公司被檢控，比以往的驚嚇應該無咁大。

「第二，過去10多年市場曾經很鍾情中資科網龍頭股，現時則對該板塊充滿戒心，這令我想到美國科技股每隔5至10年均有行業板塊輪動，例如2000年科網泡沫期間市場曾熱捧微軟及電腦硬件股，現在則轉為追捧社交媒體股，我相信某程度上中國股市也將出現類似的輪動。無可否認的是，中資科網龍頭股盈利增長最快的階段已過去，但這並不代表它們將來沒有盈利增長，只是增長速度減慢而已。舉例說，隨着內地政府加強監管網絡遊戲市場，相關公司收入難免會下降，但若它們成本控制做得好，仍繼續可以保持盈利增長，所以過去10多年這些公司重點是如何擴大營業額，未來則要開始注意成本控制，如何在新監管環境合法操作，需要更多時間觀察。現時我們要投資這些公司，關鍵是看它們今年上半年在新監管環境下盈利的改變，因此短期股價未必會有很好的表現，但看一至兩年的話，投資機會應該屬不錯，就好像微軟今時今日仍然是一間很賺錢的公司。」

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