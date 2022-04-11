投資者淡市攻私募投資 花旗料今年私銀收入續增

首季另類投資銷售額 按年增3倍

葉志豪表示，目前市場已經開始習慣央行加息環境，客戶在3月投資氣氛開始較為熱烈，在形勢開始明朗後，客戶開始部署長線資產組合。目前MSCI中國指數成分股的估值已回到2013年的水平，有客戶開始要求銀行為他們準備投資組合建議。

投資工具方面，葉志豪指私募基金近期相當受客戶歡迎，該行與第三方私募基金經理合作，尋找合適的私人公司投資，目標為發展較成熟、已有一定固定業務，以及目標在未來18至24月上市的企業，而非風險較高的風險創投基金。

預期未來5年共增聘1000人

花旗私人銀行去年投資基金淨銷售按年上升7倍，收入增長高於目標。

葉志豪表示，去年花旗私人銀行在港增聘過100人，今年將額外再增加100人，目前招聘情况符合預期。該行預期，包括私人與零售銀行的財富管理部門，未來5年將共增聘1000人，其中550個是客戶經理和私人銀行家。

近兩年本港出現移民潮，對於人才流失問題，葉志豪表示，銀行家需要有本地市場經驗和人脈，暫未見到他們有意離開，又認為香港是最方便服務客戶的地方。對於要求有投資產品經驗的職位，雖然流動性會較大，但未見他們大量流走。他又指，不察覺客戶將資金遷移至新加坡等其他財富管理中心，因為客戶較在乎偏向尋找哪個地方的專才，對香港和內地客戶而言，香港會比較方便。