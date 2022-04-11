將軍澳本月首十日破百宗二手成交

日出康城佔約兩成交投

香港置業分行市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳本月首十日康城站已錄約20宗二手成交，其中日出康城LP6 2座中層D室，實用面積約570方呎，2房套間隔，望內園景，獲首置客以945萬元承接，實呎16,579元。原業主2018年10月以約782.8萬元購入，持貨約3年半，帳面獲利162.2萬元或逾兩成。

元朗首十日50宗 投資者597萬入市尚悅

另外，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的港鐵元朗錦上路站項目第1A期柏瓏I有機會短期推出前，同區本月首十日已錄約50宗二手成交。美聯分行營業經理黃嘉俊表示，元朗本月首十日尚悅錄約10宗二手成交，為區內交投最旺的屋苑，其中尚悅1座低層D室，實用面積426方呎，2房間隔，獲投資者以597萬元買入，實呎14,014元，原業主2013年5月400.5萬元買入，帳面獲利196.5萬元或49%。

宇晴軒相鄰戶1850萬沽 18年勁賺1205萬

另外，西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，剛錄一個相鄰特色戶的罕有二手成交。香港置業分行區域營業董事文啟光表示，宇晴軒高層C及D室相鄰特色單位，其中C室實用面積485方呎，D室實用面積463方呎，合共948方呎，現為4房間隔，屬屋苑罕有優質放盤，獲區內用家以1850萬元承接，實呎19,515元。原業主分別於2004年5月以329.9萬元及314.9萬元購入C及D室，是次轉手帳面大幅獲利1205.2萬元或約1.9倍。

[香港地產]