薛偉傑：Tesla擬大規模開採提煉鋰

根據《World of Statistics》的Twitter帳戶數據，鋰價格在2020年每噸6800美元，2021年已上升至每噸17,000美元，按年上升1.5倍。至於近日的鋰價，更高達每噸78,032美元，又再大升3.59倍。除了鋰價再創新高之外，這個升幅亦至少是近10年來最高。

而Benchmark Mineral Intelligence的數據亦顯示，鋰金屬今年3月底的價格比去年同期上漲超過480%。

馬斯克：非蘊藏量不夠 是開採太慢

馬斯克表示，鋰價現時已到了瘋狂的水平。但他認為，問題不是鋰在地球的蘊藏量不夠，而是開採和提煉速度太慢，跟不上增長的需求，所以計劃直接進軍這兩方面業務。

在2020年9月底，《財富》雜誌（Fortune）亦曾經引述知情人士透露，Tesla在放棄收購一家鋰礦公司之後，據報已十拿九穩可以自行取得在美國內華達州開採鋰礦的權利。

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明報記者 薛偉傑

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