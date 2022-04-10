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2022年4月10日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
資金轉避險 美匯指數曾高見100 美10年債息升穿2.7厘 納指周五跌1.3%
英LPPM拒納俄國企 鈀價升逾11%
俄鋁不認同澳洲合營被力拓接管
都會駅本月暫錄9成交 超上月全月
西半山大學閣5880萬售1伙 實呎37121元
王石伙亞投基金發起SPAC申港上市
中證監易會滿：加快推動境外上市新規落地
BIS：全球化退潮 新通脹時代來臨
俄烏危機加快終結全球化 供應鏈轉移推高通脹
張宗永：特首跑馬仔
薛偉傑：Tesla擬大規模開採提煉鋰
內地出台金融穩定法目的何在？
張宗永：特首跑馬仔
【明報專訊】上周城中熱話，肯定是政務司長李家超宣布參選第六屆特首，為特首跑馬仔開出新局面。
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資金轉避險 美匯指數曾高見100 美10年債息升穿2.7厘 納指周五跌1.3%
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