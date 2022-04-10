俄烏危機加快終結全球化 供應鏈轉移推高通脹

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics, PIIE）所長波森（Adam Posen）指出，世界經濟很可能會分裂成不同陣營，每個陣營都試圖將自己與對方分隔，並削弱對方的影響力。隨着經濟相互聯繫減少，世界將看到更低的增長趨勢及更少的創新，本土現有的企業及行業將取得更大的話語權去要求特殊保護。整體而言，家庭和企業的實際投資回報將會下降。

分析：家庭和企業實際投資回報將降

橡樹資本（Oaktree Capital）創辦人馬克斯（Howard Marks）稱，汽車、電器及家具等愈來愈廉宜的進口商品，是美國這四分之一世紀以來通脹溫和的主因。另一方面，生產外判也導致數以百萬計職位消失，令美國製造業空心化，以致近年政府及業界又恢復一些本地採購，提升供應鏈的安全。

若減少使用新興經濟體的低成本材料及廉價勞動力，並將更多生產工序轉移美國，將有助恢復一些製造業職位，但企業生產成本將會增加，令貨品趨於昂貴。金融市場研究機構FWDBONDS的首席經濟學家魯普基（Christopher Rupkey）指出，產業回流美國有一重大障礙，就是美國當前勞動力短缺，企業招聘面臨困難。職位空缺已接近史上最高水平，倘製造業職位增加，招聘將更為困難。

上月底公布數據顯示，美國2月有1127萬個職位空缺，但失業人口進一步減少至627萬，意味職位空缺較可用人力多出500萬個，是歷來最高紀錄。

[企業地球村]