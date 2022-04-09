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經濟
2022年4月9日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
降準未見影 官媒吹風稱最多僅定向 前人行官員：GDP達標「更需努力」
ING：滬封城倘持續 4月全國GDP損失2%
李克強︰突發因素超預期 經濟挑戰更大
美銀料3月零售按年跌3%
網信辦：網企招聘仍多於離職
舜宇上月手機鏡頭出貨1.2億件 連跌10個月
摩通料內房本季銷售跌幅收窄 下季恢復增長 指股價可升兩成
廣州傳有銀行推「接力貸」 子女作共貸人
Tesla得州超級工廠投產 全球年產可倍增至200萬輛
全球食品價月升13% 創新高
耶倫：開發數碼美元需數年
金管局人工「解凍」 今年固定薪酬加2.2%
騰訊兩高管年收16億 遠超9董事報酬總和
疫情退 啟德MONACO MARINE先登場 樓書已上載 料下周開示位及開價
本月新盤成交暫85宗 玥廬洋房售逾億
加州花園洋房買家撻訂 原價1228萬再沽
CCL錄20周來最勁按周升幅
山頂打卡勝地「紅磚屋」招租 規定作餐廳
宏安1.6億購鴨脷洲一籃子住宅地舖
陸振球：特首不連任 明日大嶼北部都會料維持
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（明報製圖）
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降準未見影 官媒吹風稱最多僅定向 前人行官員：GDP達標「更需努力」
ING：滬封城倘持續 4月全國GDP損失2%
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