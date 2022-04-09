加州花園洋房買家撻訂 原價1228萬再沽

美聯營業經理郭仲雅表示，加州花園鳳凰徑單號屋，實用面積約1017方呎、3房1套間隔、連2個車位，以1228萬元易手，實呎12,075元；原業主2016年4月以約880萬元購入，帳面賺約348萬元或40%。據悉，洋房早前曾以1228萬元售出，但買家撻訂，估計賣方殺訂3％或約36.8萬元後，重新叫價1320萬元放盤，即日獲上述新買家洽購，議價後減價92萬元或7%成交。

上述新買家為換樓客，早前售出自住分層單位，見元朗區內洋房入場門檻較相宜，決定以高成數按揭入市上址。事實上，政府放寬按揭成數後，上述1228萬元物業，最多可承造960萬元或約78％按揭，即新買家最少以268萬元可入市。

嘉湖本月累錄21成交 按月增兩倍

隨疫情轉趨穩定，中小型單位交投量本月亦反彈。天水圍嘉湖山莊4月首8天累錄21宗成交，較上月同期大增超過兩倍，而本月平均實呎為11,310元，較上月同期升約7%，整體呈量價齊升局面。

中原地產資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊新錄翠湖居3座高層F室成交，實用面積449方呎2房戶，外望深圳灣景觀，以540萬元易手，實呎12,027元；原業主2012年4月以216萬元買入，帳面獲利324萬元或1.5倍，新買家為外區上車客，早前因疫情嚴峻，遲遲不能下決定，最近疫情紓緩，認為嘉湖山莊價錢已下調，決定入市。

半新盤屋苑交投同樣不俗，荃灣海之戀一星期內連錄約7宗成交，即平均每日一宗，較上月同期2宗成交急增2.5倍，當中位處屋苑最前排的海之戀．愛炫美佔6宗。

愛炫美海景兩房 5年升值26%

中原地產高級資深區域營業董事謝秋儀表示，海之戀．愛炫美新錄第3B座低層A室成交，實用面積529方呎，兩房間隔、向南望海景，業主起初叫價1200萬元，及後累減137或約11％，以1063萬元易手、實呎20,095元；原業主2017年中以844萬元一手買入，帳面獲利219萬元或26%。