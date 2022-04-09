本月新盤成交暫85宗 玥廬洋房售逾億

玥廬總共提供10幢洋房，至今累沽9幢、套現約8.68億元，餘下1幢待售。

OMA OMA特色戶2357.5萬沽

永泰（0369）旗下已屆現樓的屯門掃管笏OMA OMA，亦以2357.5萬元售出1B座20樓A室，單位實用面積965方呎、連328方呎平台及646方呎天台，3房連套房，享青山灣海景，實呎24,430元。

永泰表示，OMA OMA推出至今累沽434伙，套現逾28.7億元，佔全盤總數466伙的93%。

恒地3市區盤合共推17伙餘貨

此外，恒地（0012）推售旗下3個已屆現樓的新盤餘貨，委託中原獨家代理西半山THE RICHMOND餘下5伙，實用面積462至468方呎，2房套房及2房套房連儲物室間隔，折實價1694.9萬至1854.3萬餘元，折實實呎36,216元至40,137元。

另委託美聯獨家代理紅磡啟岸餘下4伙，均屬2房海景戶；委託香港置業獨家代理長沙灣家壹8伙，屬實用面積199至479方呎開放式、2房戶，折實價673萬至1052.7萬元。

不過，市場仍有個別買家選擇撻訂離場；嘉華（0173）啟德嘉峯匯1A座36樓E室，實用面積762方呎、3房套房連儲物室間隔，原於去年5月以2274萬元售出、實呎29,843元，買家選用120天現金付款，交易新近已終止，料損失樓價5%訂金、即113.7萬元；上述單位原定價為2675.2萬元，現已調升至2856.4萬元、加幅6.8%，折實價2427.94萬，折實實呎31,863元，下周二（12日）重售。

嘉峯匯撻訂戶加價6.8% 下周重推

另外，桂洪紅磡曼翹錄得首宗撻訂，為23樓D室，實用面積186方呎開放式戶，去年9月以481.2萬售出、實呎25,871元，買家撻大訂料損失樓價10%訂金逾48萬元。