網信辦：網企招聘仍多於離職

約談騰訊阿里美團等12企業

除上述企業以外，被約談的還有字節跳動、拼多多（美：PDD）、快手（1024）、百度（9888）、網易（9999）、嗶哩嗶哩（B站）（9626）、微博（9898）和螞蟻集團。期內12家企業總招聘29.59萬人，大於總離職的21.68萬人，其中11家企業的員工人數錄得淨增長。

此前有傳騰訊及阿里均準備裁員，人數以萬計。傳出裁員以外，京東和B站更出現裁員變畢業的鬧劇。此前內地網傳一張疑為京東和B站裁員通知，文件以「畢業須知」為標題，在交代離職安排之前，祝賀相關員工「畢業快樂！恭喜你從京東順利畢業！感謝一路相伴！」而B站也將裁員日稱為「bilibili畢業日」，在「畢業禮」上附上社會保障金轉移指引。

網信辦昨日則指出，多家企業在訪談當中表示，「網信企業身逢盛世、前景壯闊，將搶抓發展機遇，堅定不移做大做強，同時積極履行社會責任，努力保持現有員工隊伍穩定，着力為社會創造更多就業崗位」；同時引述騰訊稱今年將持續引進核心科技人員和優秀應屆畢業生，預計總員工人數仍會增加，亦引述美團表示，自去年7月以來，公司淨增員工1.7萬人。阿里巴巴亦指其核心業務近一年新增員工逾9000人。

分析：須負起保職位社會責任

易方資本創辦人及投資總監王華相信，在現時大環境下，互聯網企業享受市場的急速發展和紅利，相對應要付上一些社會責任，保持現有員工職位，甚至增聘更多。