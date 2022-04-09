美銀料3月零售按年跌3%

安踏近兩成門店因封城關閉

另外，摩根士丹利引述安踏體育（2020）管理層透露，今年3月10至22日期間部分地區需要「封城」，約18%至20%門店因此需要暫時關閉，當中主要來自一、二線城市。安踏管理層又指出，有見仍有營業的門市人流受壓，直言疫情影響消費者情緒；另外部分出貨及物流亦有延誤，惟強調公司旗下電商未受影響。公司續稱，近來受「封城」影響，拖累銷售僅達原目標50%至80%，更預計挑戰可能會持續到第二季​​度。安踏昨日股價跌5.2%，李寧（2331）跌4.9%，均為表現最差藍籌股。而本周李寧（2331）累跌9.4%為藍籌中最差，安踏和華潤啤酒（0291）單周齊跌8.2%。其餘內需股也跑輸大市，九毛九（9922）及海底撈（6862）分別跌10%及5%（見表）。

恒指昨天低開141點後，全日倒升63點或0.3%，收報21,872點。國指跌5點或0.1%，報7490點。科指收報4422點，跌1.2%。恒指全周累計跌0.76%或167點，國指及科指分別跌0.6%及2.2%。